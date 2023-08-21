Семьдесят восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Херсонской и Запорожской областей, атака дрона на российском аэродроме. Главное о войне за 21 августа

В Херсонской и Запорожской областях из-за российских обстрелов за сутки погибли три человека

Российские войска за последние сутки обстреляли Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, есть погибшие и раненые, сообщили местные власти.

В Херсонской области погибли два человека, пострадали трое, рассказал глава областной администрации Александр Прокудин.

В Донецкой области, по данным начальника местной администрации Павла Кириленко, пострадали семь человек: трое в Часовом Яре, двое в Красногоровке, по одному в Петровке и Авдеевке.

В Запорожской области погиб 61-летний житель села Широкое, ранены 77-летняя жительница этого же села и 58-летний мужчина из Малой Токмачки, сообщили в областной администрации.

Количество пострадавших в результате российского удара по драмтеатру Чернигова возросло до 181 человека

181 человек пострадал из-за российского удара по зданию дрматеатра в Чернигове, рассказал «Суспільному» глава местной ОВА Дмитрий Брижинский.

По его словам, 41 человек госпитализирован — четверо из них в тяжелом состоянии, 16 прошли операцию.

В результате ракетного удара 19 августа повреждены 10 административных зданий города, 53 жилых дома. Разрушены около 6,5 крыш — их восстановление в приоритете из-за приближения сезона дождей, отметил он.

Один самолет на российском аэродроме «Шайковка» поврежден из-за атаки дрона

На российском аэродроме «Шайковка» в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

По словам Юсова, это сделали люди, выполнившие задачи в координации с ГУР Украины.

«Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства агрессора», — заявил он.

О дроне на территории аэродрома сообщал российский телеграм-канал Baza. По их данным, устройством был поврежден неиспользуемый самолет. Официально российская сторона не комментировала инцидент.