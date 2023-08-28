Семьдесят девятая неделя войны в Украине. Сводки

«Запад-23» и российский обстрел Полтавской области. Главное о войне за 28 августа

Британская разведка: Россия, вероятно, отменила учения «Запад-23» из-за нехватки техники

Британская разведка сообщила, что Россия, вероятно, отменила запланированные на сентябрь совместные стратегические учения «Запад-23» из-за нехватки техники и войск.

В сообщении говорится, что неудачи российских войск в Украине указали на «ограниченную ценность» таких учений. Кроме того, российские власти могут отказаться от учений из-за внутренней критики.

В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу назвал маневры войск «Запад-23» одной из приоритетных задач на 2023 год.

Ночью российские войска обстреляли Полтавскую область, погибли три человека

Ночью российские войска ударили по предприятию по производству масла в поселке Гоголево Полтавской области, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В результате взрыва произошло возгорание в маслобойне, разрушен производственный цех. Изначально глава Полтавской обладминистрации сообщал о двух погибших, позже спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. По информации Ермака, пострадали пять человек.

Армия России обстреляла Никополь, ранены четыре мирных жителя

Российская армия из артиллерии обстреляла Никополь и Марганецкую громаду, рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

Областной центр обстреляли дронами. В результате пострадали четыре мирных жителя, повреждено административное здание.