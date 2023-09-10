Восьмидесятая неделя войны в Украине. Сводки

Министр обороны Украины подал в отставку. Главное о войне за 4 сентября

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

В вечернем обращении 3 сентября Владимир Зеленский рассказал о решении уволить с должности министра обороны Алексея Резникова и назначить на его место председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

— Считаю, что министерство [обороны] нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство [обороны] должен Рустем Умеров. <﻿…﻿> Ожидаю от Рады поддержки этой кандидатуры», — сказал Зеленский.

Украинские СМИ обвиняли Алексея Резникова в коррупции. В январе 2023 года издание «Зеркало недели» выпустило расследование, согласно которому Минобороны закупило продукты питания для солдат по цене в два-тра раза выше, чем в розничных магазинах Киева.

В конце августа издание «Украинская правда» утверждало, что Минобороны закупило зимнее обмундирование в Турции по завышенной цене. Резников все обвинения отрицал.

Рустем Умеров — этнический крымский татарин. В 2019 году он стал депутатом Верховной рады от партии «Голос», а в 2022 году назначен главой Фонда государственного имущества Украины.

Украинская разведка показала российского пилота, посадившего вертолет Ми-8 на территории Украины

Главное управление разведки Украины опубликовало фильм «Сбитые летчики России», в котором рассказало о своих спецоперациях. В фильме показали пилота, который в начале августа приземлился в Харьковской области на вертолете Ми-8.

Связанный с российскими воздушно-космическими силами телеграм-канал Fighterbomber тогда утверждал, что пилот заблудился и решил сесть на ближайшем аэродроме — это оказался аэродром Полтавы. После того, как экипаж понял, что сел на украинской территории, он попытался взлететь, но был расстрелян, писал телеграм-канал.

Украинская разведка утверждает, что пилот был завербован в результате операции, которая длилась больше шести месяцев. Он добровольно перелетел в Украину; помимо самого вертолета он доставил важные детали для истребителей. Двое других членов экипажа не знали о его договоренностях и были убиты, отказавшись сдаваться в плен, рассказали в ГУР.

В фильме украинская разведка показывает самого пилота: им оказался 28-летний капитан Максим Кузьминов, который служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации. На видео он говорит, что добровольно перегнал вертолет, потому что не хотел участвовать в войне против Украины.

ГУР утверждает, что организовала для пролета безопасный коридор. Других членов экипажа убили, так как они не пожелали сдаваться в плен, сообщает украинская разведка. Во время захвата вертолета был ранен и сам Кузьминов.

«Агентство» подтвердило личность Кузьминова: человек с таким именем действительно служил в 319-м вертолетном полку, а один из его друзей во «ВКонтакте» узнал летчика на видео ГУР.