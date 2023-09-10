Восьмидесятая неделя войны в Украине. Сводки

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку
Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
В вечернем обращении 3 сентября Владимир Зеленский рассказал о решении уволить с должности министра обороны Алексея Резникова и назначить на его место председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
— Считаю, что министерство [обороны] нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство [обороны] должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от Рады поддержки этой кандидатуры», — сказал Зеленский.
Украинские СМИ обвиняли Алексея Резникова в коррупции. В январе 2023 года издание «Зеркало недели» выпустило расследование, согласно которому Минобороны закупило продукты питания для солдат по цене в два-тра раза выше, чем в розничных магазинах Киева.
В конце августа издание «Украинская правда» утверждало, что Минобороны закупило зимнее обмундирование в Турции по завышенной цене. Резников все обвинения отрицал.
Рустем Умеров — этнический крымский татарин. В 2019 году он стал депутатом Верховной рады от партии «Голос», а в 2022 году назначен главой Фонда государственного имущества Украины.
Министр обороны Украины подал в отставку. Главное о войне за 4 сентября
Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку
Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
В вечернем обращении 3 сентября Владимир Зеленский рассказал о решении уволить с должности министра обороны Алексея Резникова и назначить на его место председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
— Считаю, что министерство [обороны] нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство [обороны] должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от Рады поддержки этой кандидатуры», — сказал Зеленский.
Украинские СМИ обвиняли Алексея Резникова в коррупции. В январе 2023 года издание «Зеркало недели» выпустило расследование, согласно которому Минобороны закупило продукты питания для солдат по цене в два-тра раза выше, чем в розничных магазинах Киева.
В конце августа издание «Украинская правда» утверждало, что Минобороны закупило зимнее обмундирование в Турции по завышенной цене. Резников все обвинения отрицал.
Рустем Умеров — этнический крымский татарин. В 2019 году он стал депутатом Верховной рады от партии «Голос», а в 2022 году назначен главой Фонда государственного имущества Украины.
Украинская разведка показала российского пилота, посадившего вертолет Ми-8 на территории Украины
Главное управление разведки Украины опубликовало фильм «Сбитые летчики России», в котором рассказало о своих спецоперациях. В фильме показали пилота, который в начале августа приземлился в Харьковской области на вертолете Ми-8.
Связанный с российскими воздушно-космическими силами телеграм-канал Fighterbomber тогда утверждал, что пилот заблудился и решил сесть на ближайшем аэродроме — это оказался аэродром Полтавы. После того, как экипаж понял, что сел на украинской территории, он попытался взлететь, но был расстрелян, писал телеграм-канал.
Украинская разведка утверждает, что пилот был завербован в результате операции, которая длилась больше шести месяцев. Он добровольно перелетел в Украину; помимо самого вертолета он доставил важные детали для истребителей. Двое других членов экипажа не знали о его договоренностях и были убиты, отказавшись сдаваться в плен, рассказали в ГУР.
В фильме украинская разведка показывает самого пилота: им оказался 28-летний капитан Максим Кузьминов, который служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации. На видео он говорит, что добровольно перегнал вертолет, потому что не хотел участвовать в войне против Украины.
ГУР утверждает, что организовала для пролета безопасный коридор. Других членов экипажа убили, так как они не пожелали сдаваться в плен, сообщает украинская разведка. Во время захвата вертолета был ранен и сам Кузьминов.
«Агентство» подтвердило личность Кузьминова: человек с таким именем действительно служил в 319-м вертолетном полку, а один из его друзей во «ВКонтакте» узнал летчика на видео ГУР.
Покушение на главу таможенной службы и полмиллиона вознаграждение за перегон российского вертолета. Главное о войне за 5 сентября
В самопровозглашенной ЛНР совершено покушение на главу таможенной службы
В самопровозглашенной ЛНР совершено покушение на главу таможенной службы Юрия Афанасьевского, пишет «Громадске» со ссылкой на неназванный источник в СБУ.
Как пишет издание, Афанасьевского подорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Следственный комитет России отчитался о задержании подозреваемой в подрыве. По версии следствия, это местная жительница, она передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчаткой. В СК отмечают, что вместе с Афанасьевским пострадал и его сын.
Два человека получили ранения при обстрелах Херсонщины
Днем российская армия обстреляла Ивановку в Дарьевской громаде Херсонской области. По данным областной военной администрации, обстрел велся из минометов.
При обстреле были ранены две женщины, 53 и 73 лет. Их госпитализировали с взрывными травмами, ранениями грудной клетки и конечностей.
Всего же в минувшие сутки область обстреливали 57 раз — из минометов, «Градов», авиации и беспилотников.
Не менее 100 мирных жителей погибли из-за войны на территории России и аннексированного Крыма с начала полномасштабного вторжения в Украину
Не менее 100 мирных жителей погибли из-за войны на территории России и аннексированного Крыма с начала полномасштабного вторжения в Украину, подсчитала «Вёрстка».
Журналисты издания пришли к такому выводу, проанализировав сообщения глав регионов, государственных ведомств и СМИ. «Вёрстка» отмечает, что речь идёт о погибших на территориях, где не ведутся полномасштабные боевые действия.
Больше всего жертв насчитывается в Белгородской области — 55 человек. На втором месте Краснодарский край — 16 погибших. Все они жертвы крушения истребителя-бомбардировщика в Ейске в октябре 2022 года. На третьем месте Брянская область — 14 погибших. 10 мирных жителей погибли в оккупированном Крыму, ещё пять — в Курской области.
56 человек погибли в результате обстрелов, еще семь — при двух подрывах Крымского моста, шесть человек подорвались на минах. Кроме того, мирные жители гибли в результате атак диверсантов.
Российский пилот, который перегнал в Украину Ми-8, получит 500 тысяч долларов
Пилот российского вертолета Ми-8, который перегнал судно на украинскую территорию, получит вознаграждение — 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте, об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда».
Юсов отметил, что в стране действует закон о компенсации в случае, если военнослужащий переходит на сторону Украины вместе с техникой.
«Украина — демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и международного права (придерживаемся). Поэтому еще раз — те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима», — отметил представитель ГУР.
Ранее ГУР Украины опубликовало фильм «Сбитые летчики России», в котором рассказало о своих спецоперациях. В фильме показали пилота, который в начале августа приземлился в Харьковской области на вертолете Ми-8.
Связанный с российскими воздушно-космическими силами телеграм-канал Fighterbomber тогда утверждал, что пилот заблудился и решил сесть на ближайшем аэродроме — это оказался аэродром Полтавы. После того, как экипаж понял, что сел на украинской территории, он попытался взлететь, но был расстрелян, писал телеграм-канал.
Украинская разведка утверждает, что пилот был завербован в результате операции, которая длилась больше шести месяцев. Он добровольно перелетел в Украину; помимо самого вертолета он доставил важные детали для истребителей. Двое других членов экипажа не знали о его договоренностях и были убиты, отказавшись сдаваться в плен, рассказали в ГУР.
Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, погибли 16 мирных жителей
Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, погибли 16 мирных жителей, сообщила «Радіо Свобода». Эту информацию Hromadske подтвердили в местной ОВА.
Еще 28 человек получили ранения, уточнили в МВД Украины.
Видео взрыва на месте городского рынка опубликовал Владимир Зеленский.
Обстрел рынка в Константиновке и назначение нового министра обороны Украины. Главное о войне за 6 сентября
В результате российского обстрела рынка в Константиновке погибли 17 человек, еще 32 получили ранения
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате российского удара по Константиновке в Донецкой области погибли 17 мирных жителей.
Еще 32 человека получили ранения, уточнил он. Из-за удара по городскому рынку повреждены около 300 павильонов.
Видео взрыва опубликовал Владимир Зеленский.
Российская армия обстреляла Одесскую область, погиб человек
В ночь на 6 сентября армия России в течение почти трех часов атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
В результате атаки погиб сотрудник агропредприятия. В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
Рустема Умерова назначили министром обороны Украины
Народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение нового министра обороны Украины. Им стал бывший глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров, рассказало hromadske.
Решение поддержали все парламентские фракции. 338 народных депутатов отдало голоса «за», один воздержался и 21 депутат не голосовал.
Рустем Умеров — этнический крымский татарин. В 2019 году он стал депутатом Верховной рады от партии «Голос», а в 2022 году назначен главой Фонда государственного имущества Украины.
4 сентября бывший министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.
Украинские СМИ обвиняли Алексея Резникова в коррупции. В январе 2023 года издание «Зеркало недели» выпустило расследование, согласно которому Минобороны закупило продукты питания для солдат по цене в два-три раза выше, чем в розничных магазинах Киева.
В конце августа издание «Украинская правда» утверждало, что Минобороны закупило зимнее обмундирование в Турции по завышенной цене. Резников все обвинения отрицал.
Атаки беспилотников в Украине и России, приостановка набора наемников в «ЧВК Вагнера» и отключение Starlink во время атаки ВСУ. Главное о войне за 7 сентября
ВСУ отчиталась об уничтожении 25 российских беспилотников, атаковавших Одесскую и Сумскую области
В небе над южными районами Одессы и над Сумской областью силы ПВО Украины ночью сбили 25 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил ВСУ.
Украинские военные зафиксировали 33 дрона Shahed-136/131, основная часть из которых атаковала Измаильский район Одесской области.
При атаке беспилотников пострадали двое водителей грузовиков, сообщает Офис генпрокурора Украины. Кроме того, повреждены получили элеватор, административные помещения и ряд частных домовладений.
В Ростове-на-Дону, Брянске и Подмосковье упали пять беспилотников
Ночью в Ростове-на-Дону упали два беспилотника, сообщил местный губернатор Василий Голубев.
По его информации, один дрон упал в западной части города, а другой — в центре. В результате взрывов повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, а также повреждены несколько автомобилей. Один мужчина обратился к медикам с резаными ранами ног, но отказался от госпитализации.
Минобороны России сообщило о двух сбитых беспилотниках в Брянской области — в 6:30 и 7:00.
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о сбитом дроне в городе Раменское. По информации телеграм-канала Mash, обломки беспилотника упали недалеко от аэропорта Жуковский. В домах рядом с ним взрывной волной выбило стекла.
«ЧВК Вагнера» приостановила вербовку новых наемников
В чате для родственников бойцов «ЧВК Вагнера» 7 сентября появилось сообщение о том, что набор новых наемников временно приостанавливается, пишет «Агентство».
Информацию об этом «Медиазоне» подтвердил источник, близкий к «ЧВК Вагнера». По его словам, вербовка сейчас находится «на паузе».
Как отмечает «Агенство», администратор чата на более чем 13 тысяч по имени Ирина, написала следующее сообщение: «В связи с последними событиями, набор в компанию временно приостановлен». Администратор предлагает желающим записываться в резерв группы через ее колл-центр».
При этом, судя по сообщениям в чате, с которыми ознакомилось «Агентство», структура до сих пор продолжает отправлять наемников в Африку. Как пишет издание, 6-7 сентября как минимум трое пользователей чата обсуждали, что их родственники либо недавно уехали в Африку, либо сейчас ждут отправки туда из Беларуси.
В то же время источник «Медиазоны» утверждает, что из ЦАР, где у Евгения Пригожина были интересы, «народ выводят».
Причина, по которой вербовку наемников было решено приостановить, — проблемы с деньгами. «Платить нечем», — отметил собеседник «Медиазоны».
О проблемах с финансированием пишет и «Агентство». В чатах связанных с «ЧВК Вагнера» родственники жалуются на многомесячные задержки зарплаты, а также на то, что в нескольких городах закрыты кассы для выплат семьям бойцов.
CNN: Биограф Илона Маска рассказал о срыве атаки ВСУ на российскиий флот в Крыму из-за отключения Starlink
Осенью 2022 года американский бизнесмен Илон Маск отключил украинским военным доступ к Starlink в районе оккупированного Крыма, чтобы они не смогли атаковать российский военно-морской флот. Об этом говорится в биографии миллиардера, написанной журналистом Уолтером Айзексон, сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с книгой, еще не поступившей в продажу.
Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и оказались выброшены на берег, пишет Айзексон.
Решение Маска лишить ВСУ доступа к Starlink было вызвано страхом ответного ядерного удара России, пишет Айзексон. По словам биографа, страх был подкреплен разговорами бизнесмена с «высокопоставленными российскими чиновниками».
Илон Маск в 2022 году неоднократно отключал доступ к Starlink для ВСУ в зоне боевых действий, писала в конце июля New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В материале газеты упоминался и случай вблизи берегов Крыма. Как отмечала NYT, ВСУ тогда планировали «отправить начиненный взрывчаткой морской беспилотник на российские корабли, пришвартованные в Черном море». О водоплавающем дроне, обнаруженном на одном из пляжей Крыма, в конце сентября 2022 года сообщало РИА «Новости».
Российские войска обстреляли центр Кривого Рога, погиб полицейский
В результате российского удара по центру Кривого Рога погиб полицейский, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Еще 52 человека получили ранения.
Обстрел Кривого Рога и вывод российской авиации из Беларуси. Главное о войне за 8 сентября
В результате российского удара по Кривому Рогу погиб полицейский, еще 73 человек получили ранения
Армия России обстреляла Кривой Рог, погиб полицейский, рассказали в МВД и Службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
73 человека получили ранения, сообщил глава областной ОВА Сергей Лысак. Из-за удара повреждены административное здание полиции, служебные машины и расположенные рядом дома.
Илон Маск утверждает, что не отключал Starlink для помехи атаке ВСУ, но отказался экстренно включить связь
Руководитель SpaceX Илон Маск прокомментировал публикации о том, что прошлой осенью он отключил связь через терминалы Starlink для украинских военных, готовивших атаку по российскому флоту в районе Крыма.
Миллиардер утверждает, что от украинских властей ему поступил срочный запрос «активировать Starlink до Севастополя». Он расценил, что связь будет использована для атаки по российскому флоту, и тогда компания бы оказалась «явно вовлечена в важный эпизод войны и эскалацию конфликта».
Об отключении терминалов для украинских военных 7 сентября сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на книгу Уолтера Айзексона, которая еще не поступила в продажу. В ней журналист утверждает, что Макс принял решение об отключении, чтобы ВСУ не смогли атаковать российский военно-морской флот.
Три человека погибли при обстреле Херсонской области
Российские войска атаковала село Отрадокаменка в Херсонской области авиационными бомбами, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
В результате обстрела погибли трое местных жителей — две женщины и мужчина. Еще четыре человека получили ранения.
Повреждены жилые строения.
«Беларускі Гаюн»: Россия вывела свою авиацию из Беларуси, оставив один истребитель
Месяц назад из Беларуси была выведена почти вся авиация ВКС России, а авиационная часть Региональной группировки войск Беларуси и России перестала существовать, пишет телеграм-канал мониторингового проекта «Беларускі гаюн».
По данным проекта, авиация была выведена из Беларуси еще 5 августа, из Беларуси улетело 11 вертолетов, девять истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ.
По данным «Беларускага гаюна» на 1 сентября в Беларуси оставался только один штурмовик Су-25 ВКС РФ.
Обстрел Херсонской и Черниговской области. Главное о войне за 9 сентября
Количество пострадавших в результате атаки на Кривой Рог увеличилось до 74 человек
В результате обстрела города Кривой Рог, который российская армия совершила 8 сентября, один человек погиб, еще 74 — пострадали, сообщают Силы обороны Юга.
На утро 9 сентября в больницах Кривого Рога все еще находятся 34 человека, 3 из которых в тяжелом состоянии.
8 сентября военные Россия нанесла ракетный удар по Кривому рогу. Ракета попала в админздание, взрывной волной и обломками выбило окна в близлежащих многоэтажках, пострадали автомобили и другая гражданская инфраструктура.
Reuters: количества снарядов, производимого Россией, недостаточно для войны против Украины
За последний год Россия израсходовала в Украине от 10-11 млн снарядов, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника. При этом с текущими мощностями в год Россия может производить не больше 2 млн снарядов.
Собеседник агентства сказал, что Россия находится «в довольно сложном положении». «Если вы израсходовали в прошлом году 10 млн снарядов и все еще находитесь в разгаре боя, но можете производить только 1-2 млн боеприпасов в год, я не думаю, что это можно назвать очень сильной позицией», — считает он.
Также чиновник сказал, что России недостаточно мощностей и для восполнения потерь танков.
При обстреле Херсонской области погиб человек
Днем 9 сентября армия России ударила по поселку Солнечное в Херсонской области, пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.
Утром Россия осуществила артиллерийский обстрел села Костобобров на пограничье Черниговской области. В результате был тяжело ранен 68-летний местный житель. Его доставили в больницу.
Ночью российские войска атаковали Киев беспилотниками; ПВО Украины сбила над столицей 26 дронов
Ночью российские войска запустили в сторону Киева 33 беспилотника «Шахед», 26 дронов удалось сбить, сообщили в командовании воздушных сил Украины.
Киевская городская военная администрация заявила, что Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Падение обломков было зафиксировано в нескольких районах Киева. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что падение обломков зафиксировано в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе.
Киевская городская военная администрация сообщила, что большинство обломков упали на открытую незастроенную территорию. Однако было попадание обломков в квартиру в районе парка Совки, нежилое помещение, автомобили.
Один человек пострадал. Кличко сообщил, что у него острая реакция на стресс. Медики оказывают ему помощь.
Атака Киева беспилотниками и расстрел машины гуманитарной помощи. Главное о войне за 10 сентября
Ночью российские войска атаковали Киев беспилотниками; ПВО Украины сбила над столицей 26 дронов
Ночью российские войска запустили в сторону Киева 33 беспилотника «Шахед», 26 дронов удалось сбить, сообщили в командовании воздушных сил Украины.
Киевская городская военная администрация заявила, что Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Падение обломков было зафиксировано в нескольких районах Киева. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что падение обломков зафиксировано в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе.
Киевская городская военная администрация сообщила, что большинство обломков упали на открытую незастроенную территорию. Однако было попадание обломков в квартиру в районе парка Совки, нежилое помещение, автомобили.
Один человек пострадал. Кличко сообщил, что у него острая реакция на стресс. Медики оказывают ему помощь.
Киевская областная администрация сообщила о четырех пострадавших. По ее данным, один человек госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы.
Всего в городе пострадали более 100 частных домов, 30 квартир и 7 многоэтажек. Взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения.
Минобороны России утверждает, что ночью уничтожили три катера с десантом и сбили 8 беспилотников
Минобороны России заявило, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены три быстроходных катера с десантными группами ВСУ. По словам ведомства, это были катера американского производства Willard Sea Force, которые следовали в направлении аннексированного Крыма.
В Минобороны также утверждают, что ночью в районе аннексированного Крыма были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Интерфакс-Украина»: на оккупированных украинских территориях сейчас находится более 420 тысяч российских военнослужащих
Россия разместила на временно оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму, более 420 тысяч военнослужащих, сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет «Интерфакс-Украина».
Заместитель начальника ГУР отметил, что в это число не входят Росгвардия, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационные власти на территориях Украины.
В Украине погибли два волонтера Road to Relief в результате обстрела российскими войсками их автомобиля
Два сотрудника иностранной гуманитарной миссии погибли в Украине в результате обстрела российскими войсками их автомобиля, сообщает гуманитарная организация Road to Relief.
Организация пишет, что автомобиль с волонтерами Road to Relief, в котором находились четыре человека, ехал из Славянска в направлении Бахмута.
«Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась», — сказано сообщении организации.
Испанская газета El Mundo пишет, что в результате обстрела погибла 32-летняя гражданка Испании Эмма Игуаль и волонтер из Канады Энтони Игнат.
«Русская служба BBC» пишет, что двое других волонтеров — граждане Германии — получили осколочные ранения и ожоги и находятся в больнице.
Организация Road to Relief появилась в марте 2022 года и занимается гуманитарной помощью жителям украинских населенных пунктов, находящихся на линии фронта, и эвакуацией людей из зоны боевых действий.