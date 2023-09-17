Восемьдесят первая неделя войны в Украине. Сводки

«Вышки Бойко» и обстрелы Запорожской области. Главное о войне за 11 сентября

За минувшие сутки Запорожскую область обстреляли более 100 раз, погиб мирный житель

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 33 населенных пункта Запорожской области, сообщил председатель обладминистрации Юрий Малашко.

В результате одного из обстрелов погиб 65-летний житель деревни Новопаловка. Малашко рассказал, что властям поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

По утверждению главы ОВА, за сутки область обстреляли 121 раз — это были атаки беспилотниками и артиллерией. Под ударами российских войск оказались Гуляйполе, Орехов, Пятихатки и другие населенные пункты Запорожской области.

Украинская разведка сообщила, что отбила у России нефтедобывающие платформы у берегов Крыма

Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось о возращении по свой контроль «вышек Бойко» — буровых газо- и нефтедобывающих платформ у побережья Крыма, захваченных Россией в 2015 году.

В ГУР рассказали, что под контроль вернули буровые платформы «Украина» и «Петр Годовалец», а также самоподъемные плавучие буровые установки «Сиваш» и «Таврида».

В ГУР также утверждают, что в результате спецоперации украинскому спецназу удалось захватить вертолетные неуправляемые авиационные ракеты и радиолокационную станцию «Нева», способную отслеживать движение кораблей в Черном море.

«Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить», — говорится в пресс-релизе.

В конце августа Британская разведка рассказывала о боях между Украиной и Россией за нефтегазовые платформы в Черном море.

Минобороны России сообщение не комментировало.

Боец полка Калиновского Денис Урбанович получил очередное ранение

Глава «Молодого фронта» и боец полка Калиновского Денис Урбанович получил очередное ранение и сейчас находится в госпитале, сообщает телеграм-канал «Молодого фронта».

Состояние Урбановича «более-менее хорошее», отметили в организации. У добровольца контузия, разрыв барабанной перепонки в правом ухе и осколочное ранение правой руки.

Урбанович неоднократно получал серьезные ранения. В мае он был в составе группы, на которую после попадания снаряда обрушилась часть здания.

При обстреле Никополя ранения получили трое мужчин

Российские войска дважды за день обстреляли Никополь из «Градов» и тяжелой артиллерии, сообщили в местной ОВА.

Ранения получили три мужчины возрастом в 24, 47 и 56 лет.

В городе поврежден магазин, частное пищевое предприятие, пятиэтажное здание и учебное учреждение, уточнили в ОВА.