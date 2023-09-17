Восемьдесят первая неделя войны в Украине. Сводки

Боец полка Калиновского Денис Урбанович получил очередное ранение
Глава «Молодого фронта» и боец полка Калиновского Денис Урбанович получил очередное ранение и сейчас находится в госпитале, сообщает телеграм-канал «Молодого фронта».
Состояние Урбановича «более-менее хорошее», отметили в организации. У добровольца контузия, разрыв барабанной перепонки в правом ухе и осколочное ранение правой руки.
Урбанович неоднократно получал серьезные ранения. В мае он был в составе группы, на которую после попадания снаряда обрушилась часть здания. Тогда у добровольца была контузия глаз, черепно-мозговая травма и поврежденное колено.
При обстреле Никополя поврежден магазин, три мужчины получили ранения
Российские войска дважды за день обстреляли Никополь из «Градов» и тяжелой артиллерии, сообщили в местной ОВА.
Ранения получили три мужчины возрастом в 24, 47 и 56 лет.
В городе поврежден магазин, частное пищевое предприятие, пятиэтажное здание и учебное учреждение, уточнили в ОВА.
«Вышки Бойко» и обстрелы Запорожской области. Главное о войне за 11 сентября
За минувшие сутки Запорожскую область обстреляли более 100 раз, погиб мирный житель
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 33 населенных пункта Запорожской области, сообщил председатель обладминистрации Юрий Малашко.
В результате одного из обстрелов погиб 65-летний житель деревни Новопаловка. Малашко рассказал, что властям поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
По утверждению главы ОВА, за сутки область обстреляли 121 раз — это были атаки беспилотниками и артиллерией. Под ударами российских войск оказались Гуляйполе, Орехов, Пятихатки и другие населенные пункты Запорожской области.
Украинская разведка сообщила, что отбила у России нефтедобывающие платформы у берегов Крыма
Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось о возращении по свой контроль «вышек Бойко» — буровых газо- и нефтедобывающих платформ у побережья Крыма, захваченных Россией в 2015 году.
В ГУР рассказали, что под контроль вернули буровые платформы «Украина» и «Петр Годовалец», а также самоподъемные плавучие буровые установки «Сиваш» и «Таврида».
В ГУР также утверждают, что в результате спецоперации украинскому спецназу удалось захватить вертолетные неуправляемые авиационные ракеты и радиолокационную станцию «Нева», способную отслеживать движение кораблей в Черном море.
«Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить», — говорится в пресс-релизе.
В конце августа Британская разведка рассказывала о боях между Украиной и Россией за нефтегазовые платформы в Черном море.
Минобороны России сообщение не комментировало.
Боец полка Калиновского Денис Урбанович получил очередное ранение
Глава «Молодого фронта» и боец полка Калиновского Денис Урбанович получил очередное ранение и сейчас находится в госпитале, сообщает телеграм-канал «Молодого фронта».
Состояние Урбановича «более-менее хорошее», отметили в организации. У добровольца контузия, разрыв барабанной перепонки в правом ухе и осколочное ранение правой руки.
Урбанович неоднократно получал серьезные ранения. В мае он был в составе группы, на которую после попадания снаряда обрушилась часть здания.
При обстреле Никополя ранения получили трое мужчин
Российские войска дважды за день обстреляли Никополь из «Градов» и тяжелой артиллерии, сообщили в местной ОВА.
Ранения получили три мужчины возрастом в 24, 47 и 56 лет.
В городе поврежден магазин, частное пищевое предприятие, пятиэтажное здание и учебное учреждение, уточнили в ОВА.
ООН: за время российского вторжения погибли не меньше 9 614 мирных жителей
За время полномасштабного российского вторжения в Украину погибли не меньше 9 614 мирных жителей, следует из отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Из отчета следует, что не менее 17 535 мирных жителей были ранены.
По мнению Управления, фактические цифры потерть «значительно» выше, потому что данные из мест, где идут интенсивные бои, могут задерживаться.
Обстрел Луганской области и военная помощь Украине от Дании. Главное о войне за 12 сентября
ООН: за время российского вторжения погибли не меньше 9 614 мирных жителей
За время полномасштабного российского вторжения в Украину погибли не меньше 9 614 мирных жителей, следует из отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Из отчета следует, что не менее 17 535 мирных жителей были ранены.
По мнению Управления, фактические цифры потерть «значительно» выше, потому что данные из мест, где идут интенсивные бои, могут задерживаться.
Российская армия обстреляла Луганскую область, погиб мужчина
Российские войска обстреляли поселок Макеевка в Луганской области. В результате обстрела погиб 75-летний мужчина, а его 73-летняя жена, предварительно, получила контузию, сообщает полиция Луганской области.
Также из-за обстрела разрушены и повреждены жилые дома.
Дания предоставит Украине пакет военной помощи на 830 млн долларов
Минфин Дании согласовал новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью в 5,8 млрд датских крон (около 830 млн долларов). Ведомство отмечает, что из 12 пожертвований от Дании это стало самым большим.
В пакет войдут танки и боеприпасы к ним, БМП и зенитные орудия.
Украина ночью нанесла удар крылатыми ракетами по военному судоремонтному заводу в оккупированном Севастополе
Украинские войска ночью атаковали Севастополь в оккупированном Крыму, губернатор города Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО над Севастополем.
Минобороны России сообщило, что украинские военные ночью атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в оккупированном Севастополе.
По версии ведомства, три из десяти выпущенных ракет преодолели ПВО и повредили два корабля.
Минобороны также утверждает, что уничтожило три безэкипажных катера, которые ночью «нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».
Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками, ранены семь человек
Российские войска ночью нанесли удар беспилотниками по Одесской области, сообщили Силы обороны юга Украины. По их словам, атака длилась четыре с половиной часа, целью ударов была гражданская инфраструктура Подунавья.
ПВО Украины сбила 32 беспилотника, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Всего по Одесской и Сумской областям ночью российские войска запустили 44 дрона.
В результате атаки дронов были повреждены объекты припортовой инфраструктуры, возник пожар на стоянке грузового автотранспорта.
Силы обороны юга Украины пишут, что семь человек получили ранения разной степени тяжести. Все они гражданские водители. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что двое пострадавших мужчин из Рени в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Четверо других в состоянии средней тяжести.
Обстрел Одессы и новый пакет военной помощи Украине. Главное о войне за 13 сентября
Украина ночью нанесла удар крылатыми ракетами по военному судоремонтному заводу в оккупированном Севастополе
Украинские войска ночью атаковали Севастополь в оккупированном Крыму, губернатор города Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО над Севастополем.
Минобороны России сообщило, что украинские военные ночью атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в оккупированном Севастополе.
По версии ведомства, три из десяти выпущенных ракет преодолели ПВО и повредили два корабля.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в Севастополе поврежден корабль и подлодка. По его словам, в результате удара также повреждено оборудование судоремонтного завода.
Минобороны также утверждает, что уничтожило три безэкипажных катера, которые ночью «нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».
Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками, ранены семь человек
Российские войска ночью нанесли удар беспилотниками по Одесской области, сообщили Силы обороны юга Украины. По их словам, атака длилась четыре с половиной часа, целью ударов была гражданская инфраструктура Подунавья.
ПВО Украины сбила 32 беспилотника, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Всего по Одесской и Сумской областям ночью российские войска запустили 44 дрона.
В результате атаки дронов были повреждены объекты припортовой инфраструктуры, возник пожар на стоянке грузового автотранспорта.
Силы обороны юга Украины пишут, что семь человек получили ранения разной степени тяжести. Все они гражданские водители. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что двое пострадавших мужчин из Рени в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Четверо других в состоянии средней тяжести.
В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что среди пострадавших — шестеро водителей грузовиков и один местный житель. В результате атаки повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.
ВСУ атаковали Редкинский химический завод Тверской области
Вооруженные силы Украины ночью атаковали Редкинский химический завод Тверской области, об этом заявили местные власти, пишет meduza.io. По словам местных властей, России удалось сбить украинский беспилотник, который летел на завод.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники в ГУР Минобороны Украины сообщила, что беспилотник все же поразил цель.
«Сегодня также был удар по "Редкинскому опытному заводу" в Тверской области. Там производится децилин — авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение», — заявил источник издания.
Завод производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности.
Российские провластные телеграм-каналы Shot и Baza сообщили, что обломки беспилотника упали на склад на территории завода, который арендует компания «НПЦ Спецнефтьпродукт». В результате была повреждена пустая цистерна, выбиты окна в одном из зданий.
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине, об этом говорится на сайте немецкого правительства.
В списке того, что будет передано Украине в рамках нового пакета помощи — 20 БМП Marder с боеприпасами, бронированные инженерные машины для разминирования Wisent, система наблюдения спутниковой связи Satcom, системы обнаружения дронов, танки Leopard, разведывательные дроны, мобильные антенные системы.
Первые 20 БМП Marder были переданы Украине еще в марте. После этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение немецкой военной помощи для Украины, речь шла о ПВО и артиллерии.
В районе города Евпатория оккупированного Крыма прозвучали взрывы
В районе Евпатории прозвучали несколько взрывов, фото и видео появились в местных пабликах.
Официальной информации о причинах взрыва нет. Минобороны России сообщило, что около пяти утра по Москве ПВО над Крымом уничтожила 11 беспилотников самолетного типа.
Пресс-секретарь оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что взрывы произошли в районе сосредочения военных объектов.
«Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, целые военные», — рассказала Гуменюк.
Местные паблики публикуют фото обломков упавших дронов.
Местные телеграм-каналы пишут, что целью атаки была база ПВО между селами Уютное и Молочное.
Российские войска обстреляли Белозерскую общину Харьковской области, погиб шестилетний ребенок
В результате обстрела Белозерской общины в Херсонской области погиб 6-летний ребенок, его брат получил тяжелые ранения, сообщила Херсонская областная прокуратура.
Ночью российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсонской области. Снаряды попали по частному дому в селе Новодмитровка. В результате удара погиб 6-летний мальчик. Его 13-летний брат получил тяжелые ранения, он находится в больнице.
Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь детям, но тоже попали под огонь артиллерии.
Украина нанесла удар по ПВО в районе Евпатории. Главное о войне за 14 сентября
Украинская армия нанесла удар по позициям ПВО России в районе города Евпатория оккупированного Крыма
В районе Евпатории оккупированного Крыма утром прозвучали несколько взрывов, фото и видео появились в местных пабликах «Крымский ветер» и «ЧП / Симферополь».
Минобороны России сообщило, что около пяти утра по Москве ПВО над Крымом уничтожила 11 беспилотников самолетного типа.
Пресс-секретарь оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что взрывы произошли в районе сосредочения военных объектов.
«Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, цели военные», — рассказала Гуменюк.
«Утром ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов земля воздух вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму», — сообщили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Русская служба BBC New с ссылкой на свой источник в СБУ пишет, что сегодняшняя атака по военным объектам в районе Евпатории в оккупированном Крыму была совершена совместными силами СБУ и ВМС Украины.
По словам издания, в результате был поражён российский комплекс ПВО «Триумф».
Собеседник BBC News утверждает, что «сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф"».
Российские войска обстреляли Белозерскую общину Харьковской области, погиб шестилетний ребенок
В результате обстрела Белозерской общины в Херсонской области погиб 6-летний ребенок, его брат получил тяжелые ранения, сообщила Херсонская областная прокуратура.
Ночью российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсонской области. Снаряды попали по частному дому в селе Новодмитровка. В результате удара погиб 6-летний мальчик. Его 13-летний брат получил тяжелые ранения, он находится в больнице.
Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь детям, но тоже попали под огонь артиллерии.
Oryx: стоявшая в севастопольских доках подлодка «Ростов-на-Дону» уничтожена во время ракетного удара 13 сентября
OSINT-проект Oryx изучил спутниковые снимки последствий ракетной атаки ВСУ судоремонтного завода в Севастополе и пришел к выводу, что дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» (проект 646 «Варшавянка») была уничтожена без возможности восстановления.
Ранее Oryx сообщал, что во время этой атаки был уничтожен большой десантный корабль «Минск».
Генштаб ВСУ: украинская армия освободила Андреевку в Донецкой области
В ходе штурмовых действий украинские военные овладели Андреевкой Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, Украина освободила Андреевку. Позже военные из 3-й отдельной штурмовой бригады назвали это заявление преждевременным.
Обстрел оккупированной Новой Каховки, освобождение Андреевки и «ЧВК Вагнера» в списке террористических организаций. Главное о войне за 15 сентября
Генштаб ВСУ заявил об освобождении Андреевки Донецкой области
В ходе штурмовых действий украинские военные овладели Андреевкой Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, Украина освободила Андреевку. Позже военные из 3-й отдельной штурмовой бригады назвали это заявление преждевременным.
В оккупированной Новой Каховке во время обстрела погиб человек, еще 12 ранены
Назначенные Россией власти оккупированной Новой Каховки сообщают, что во время обстрела города погиб один человек и 12 получили ранения, повреждены четыре многоквартирных дома и школа,
Оккупационные власти обвиняют в этом обстреле ВСУ: по данным «главы Херсонской области» Владимира Сальдо, удар по домам нанесли «с применением тяжелого натовского оружия».
Украинские источники пишут, что на город упала российская управляемая авиабомба: ее сбросили с самолета Су-34, но она не долетела до целей на правом берегу Днепра.
Украина вернула тела 51 военнослужащего
На подконтрольные Украине территории передали передали тела 51 военнослужащего, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
За два года работы штабу удалось репатриировать тела 1832 украинских военных.
Великобритания включила «ЧВК Вагнера» в список террористических организаций
Министерство внутренних дел Великобритании включило «ЧВК Вагнера» в список террористических организаций, сообщается на сайте британского правительства.
Решение о включении наемников в этот список было принято британским парламентом 6 сентября. Оно вступает в силу немедленно после публикации МВД.
Согласно британским законам, тем, кто оказывает поддержку «ЧВК Вагнера» или состоит в ее рядах, грозит уголовное наказание вплоть до 14 лет лишения свободы.
Обстрелы Харьковщины и первые суда во временных коридорах в Черном море. Главное о войне за 16 сентября
Два человек погибли, семь получили ранения в результате обстрелов Харькова и области
Российские войска нанесли пять ударов из зенитно-ракетных систем С-300 по Харькову, пишет глава ОВА Олег Синегубов. В результате обстрела пять человек получили ранения.
Позже управляемой противотанковой ракетой было атаковано село Стрелечья в Харьковской области, ракета попала в гражданский автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся в нем, погибли на месте, еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован.
Кроме того, еще один человек был ранен при обстреле села Петропавловка.
Один человек получил ранения при обстреле Херсонской области, повреждено здание лицея
Армия России атаковала Херсонскую область. В Бериславе под обстрел попал многоквартирный жилой дом, пишет телеграм-канал областной ОВА. 63-летняя местная жительница получила ранения и была госпитализирована.
Позже под обстрел попало село Львово Тягинской громады. Существенные повреждения получило здание местного лицея.
Первые гражданские суда воспользовались временными коридорами в направлении портов Украины
Первые пять гражданских судов воспользовались временными коридорами в направлении украинских портов, об этом в фейсбуке написал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Теперь этими же коридорами намерены воспользоваться грузовые корабли под флагом Палау Resilient Africa и Aroyat, они будут загружены 20 тысячами тонн зерна стран Африки и Азии.
Украина объявила о создании временных коридоров для судов в августе, после того, как Россия вышла из «зернового соглашения». Коридоры были созданы для обеспечение безопасности гражданских судов и экипажей, а также экспорта украинской агропродукции.
После разрыва «зернового соглашения» Россия повредила или уничтожила треть портовой инфраструктуры Украины
После разрыва «зернового соглашения» Россия нанесла 118 ударов по украинским портам, об этом со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубаракова пишет Reuters.
Таким образом была повреждена или уничтожена треть портовой инфраструктуры Украины.
Как пишет издание, в связи с этим Румыния планирует в ближайшие месяцы в два раза увеличить количество зерна, которое Украина ежемесячно транзитом сможет переплавлять через порт Констанца — до четырех миллионов тонн.
Порт Констанца на Черном море стал крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Украины— зерно доставляется автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами через Дунай.
Деоккупация Клещеевки, атаки беспилотников в России и оккупированном Крыме. Главное о войне за 17 сентября
Бойцы 80 ОДШБр ВСУ сообщили о деоккупации села Клещеевка в районе Бахмута
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщили, что село Клещеевка в районе Бахмута «окончательно освобождено от российских захватчиков». Они выложили видео, как утверждается, из этого села.
«Но противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает из всех возможных средств огневого поражения», — говорится в посте. На видео слышны взрывы.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поблагодарил военных, которые «шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута». Это — 80 ОДШБр, 5 отдельная штурмовая бригада, 95 ОДШБр и Объединенная штурмовая бригада Нацполиции «Лють».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем телеграм-канале видео 80 ОДШБр с подписью «Благодарю воинов за деоккупацию украинской земли».
Российские власти официально пока не комментировали информацию об освобождении села.
В Херсонской области тракторист погиб, подорвавшись на мине
В Бериславском районе тракторит погиб, подорвавшись на мине. Об этом рассказал глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.
Во время полевых работ трактор наехал на росийскую мину, в результате взрыва 45-летний мужчина получил множественные травмы: осколочное ранение головы, правого глаза, тупая травма живота, повреждения грудной клетки, конечностей и ожоги ІІІ степени. Тракторист погиб по дороге в больницу.
От взрыва пострадал и 26-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Российские власти сообщили о ночных атаках беспилотников на Московскую и Тульскую области, Орел и оккупированный Крым
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы ПВО сбили беспилотники в Истре и Раменском районе. По его словам, никто не пострадал, разрушений тоже нет. В Минобороны России говорят, что еще один дрон уничтожили в Домодедовском районе.
В московских аэропортах рано утром ввели ограничения, сообщили в «Росавиации». Сейчас их уже сняли. «На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно», — добавили в ведомстве.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сначала написал, что беспилотник упал на «нежилой объект» в Железнодорожном районе Орла. Потом он добавил, что «открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено». SHOT без указания источника писал, что «в районе местной нефтебазы повреждение получил один из резервуаров с топливом».
Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что беспилотник упал на территории «Логистического центра №1» в Узловском районе, «пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет». Baza утверждала, что беспилотник «был подавлен силами РЭБ, и упал недалеко» от резервуаров на территории логистического центра.
Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех украинских беспилотников над северо-западным и восточным побережьями Крыма.