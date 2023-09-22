Восемьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Увольнение замминистра обороны в Украине и обстрел Херсонской области. Главное о войне за 18 сентября

Украинский кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны

Украинский кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны, сообщает пресс-служба правительства.

Среди уволенных Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, замминистра по Европейской интеграции Андрей Шевченко, замминистра во вопросам цифрового развития Виталией Дейнега и государственный секретарь Константин Ващенко.

Двое человек погибли при обстреле Херсонской области

В Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека, еще четыре ранены. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин.

Погибшие — 72-летний мужчина из Херсона и пожилая женщина из села Кизомыс, уточнил глава администрации.

По информации воздушных сил Украины сообщили, что в ночь на 18 сентября в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях были сбиты 18 беспилотников и 17 ракет.

Суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о геноциде

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России о нарушении конвенции о геноциде во время вторжения в страну, сообщается на сайте суда.

Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. Сперва выступит российская сторона, на следующий день слово предоставят представителям Украины. Суд выслушает представителей еще 32 государств, которые подали заявления об участии в деле.

Украина подала иск о нарушении конвенции о геноциде 27 февраля 2022 года, спустя три дня после российского полномасштабного вторжения.

Как пишет «Радио Свобода», Россия намерена доказывать неподсудность дела Международному суду ООН, Украина считает, что нападение России имеет признаки геноцида — в качестве одного из доказательств страна приводит похищение украинских детей. Ранее в связи с этим Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и российской омбудсменки по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Если судьи согласятся с доводами о подсудности дела, то слушания по существу «могут состояться не раньше следующего года и скорее всего затянутся на годы», пишет издание.

Расследователи опубликовали фото повреждений подлодки «Ростов-на-Дону», атакованной в Севастополе

Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) показали фотографии российской подлодки «Ростов-на-Дону», которая была повреждена во время украинской атаки на судоремонтный завод в оккупированном Севастополе. Снимки, по словам основателя проекта Руслана Левиева, расследователям передал подписчик.