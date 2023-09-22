Восемьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Украинский кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны
Украинский кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны, сообщает пресс-служба правительства.
Среди уволенных Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, замминистра по Европейской интеграции Андрей Шевченко, замминистра во вопросам цифрового развития Виталией Дейнега и государственный секретарь Константин Ващенко.
Увольнение замминистра обороны в Украине и обстрел Херсонской области. Главное о войне за 18 сентября
Украинский кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны
Украинский кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны, сообщает пресс-служба правительства.
Среди уволенных Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, замминистра по Европейской интеграции Андрей Шевченко, замминистра во вопросам цифрового развития Виталией Дейнега и государственный секретарь Константин Ващенко.
Двое человек погибли при обстреле Херсонской области
В Херсонской области в результате российских обстрелов погибли два человека, еще четыре ранены. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин.
Погибшие — 72-летний мужчина из Херсона и пожилая женщина из села Кизомыс, уточнил глава администрации.
По информации воздушных сил Украины сообщили, что в ночь на 18 сентября в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях были сбиты 18 беспилотников и 17 ракет.
Суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о геноциде
Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России о нарушении конвенции о геноциде во время вторжения в страну, сообщается на сайте суда.
Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. Сперва выступит российская сторона, на следующий день слово предоставят представителям Украины. Суд выслушает представителей еще 32 государств, которые подали заявления об участии в деле.
Украина подала иск о нарушении конвенции о геноциде 27 февраля 2022 года, спустя три дня после российского полномасштабного вторжения.
Как пишет «Радио Свобода», Россия намерена доказывать неподсудность дела Международному суду ООН, Украина считает, что нападение России имеет признаки геноцида — в качестве одного из доказательств страна приводит похищение украинских детей. Ранее в связи с этим Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и российской омбудсменки по правам детей Марии Львовой-Беловой.
Если судьи согласятся с доводами о подсудности дела, то слушания по существу «могут состояться не раньше следующего года и скорее всего затянутся на годы», пишет издание.
Расследователи опубликовали фото повреждений подлодки «Ростов-на-Дону», атакованной в Севастополе
Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) показали фотографии российской подлодки «Ростов-на-Дону», которая была повреждена во время украинской атаки на судоремонтный завод в оккупированном Севастополе. Снимки, по словам основателя проекта Руслана Левиева, расследователям передал подписчик.
Ночью российские войска атаковали Львов, есть раненые и погибшие
Ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по Львову, сообщил мэр города Андрей Садовый. Глава областной военной администрации Максим Козицкий написал, что из-за атаки загорелся склад. Сначала было известно об одной пострадавшей, но позже из-под завалов извлекли еще одного парня 26 лет. Его госпитализировали с открытым переломом.
Позже Козицкий уточнил, что женщина не получила травм, а мужчина — в тяжелом состоянии.
Позже мэр города Андрей Садовый написал, что под завалами склада, где хранили окна, бытовую химию, а также гуманитарную помощь благотворительной миссии Caritas-Spes, обнаружили тело погибшего мужчины. Тело погибшего мужчины.
Корреспонденты «Украинской службы Би-би-си» отметили, что дроны пролетели над историческим центром Львова, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В администрации города отметили, что атаку на Львов российские войска совершили дронами-камикадзе. Воздушная тревога в городе и области началась в 3:39 и длилась около 2,5 часов.
Обновлено в 10.50. Добавлена информация об одном погибшем
Обстрелы Львова и Купянска, расследование атаки на Константиновку. Главное о войне за 19 сентября
Шесть человек погибли при обстреле Купянска в Харьковской области
Армия России сбросила управляемую авиабомбу на город Купянск в Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Изначально сообщалось о трех погибших в результате обстрела, позже их количество возросло до шести. Среди погибших — четверо мужчин и двое женщин.
Кроме того, взрывом был поврежден мост через реку Оскол.
Как пишет «Суспільне» со ссылкой на главу координационного гуманитарного центра Евгения Коляду, погибшие были волонтерами, и возвращались с эвакуационных мероприятий в Купянске.
New York Times: попавшая по рынку в Константиновке ракета была украинской
В Константиновке взорвалась украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук», такой вывод сделали журналисты New York Times.
Издание пишет, что удар по рынку в Константиновке 6 сентября, при котором погибли 15 человек, стал результатом ошибочного запуска ракеты из украинского зенитного комплекса «Бук», с подконтрольной ВСУ территории.
О том, что ракета была выпущена украинской стороной, свидетельствуют поражающие элементы на месте ее падения, спутниковые снимки, сообщения в соцсетях и свидетельства очевидцев, отмечает издание.
Ракета, вероятно, была выпущена из Дружковки, расположенной в 16 километрах к северо-западу от Константиновки. Звук ее запуска слышал корреспондент газеты, а также местные жители. Время этих запусков совпадает со временем, когда ракета появилась в небе над Константиновкой, а впоследствии упала на рынок в центре города.
Авторы расследования считают, что удар по Константиновке был трагической случайностью, вызванной неисправностью ракеты. Эксперты в области ПВО, с которыми поговорили журналисты, отметили, что ракеты этого типа могут отклониться от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного во время запуска оперения.
В свою очередь СБУ провело свое расследование и утверждает, что это Россия ударила по гражданскому объекту из комплекса С-300, передает BBC News Украина.
«Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии, — сказано в комментарии службы BBC News Украина. — Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу. В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз».
Ночью российские войска атаковали Львов, есть раненые и погибшие
Ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по Львову, сообщил мэр города Андрей Садовый. Глава областной военной администрации Максим Козицкий написал, что из-за атаки загорелся склад. Сначала было известно об одной пострадавшей, но позже из-под завалов извлекли еще одного парня 26 лет. Его госпитализировали с открытым переломом.
Позже Козицкий уточнил, что женщина не получила травм, а мужчина — в тяжелом состоянии.
Позже мэр города Андрей Садовый написал, что под завалами склада, где хранили окна, бытовую химию, а также гуманитарную помощь благотворительной миссии Caritas-Spes, обнаружили тело погибшего мужчины. Тело погибшего мужчины.
Корреспонденты «Украинской службы Би-би-си» отметили, что дроны пролетели над историческим центром Львова, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В администрации города отметили, что атаку на Львов российские войска совершили дронами-камикадзе. Воздушная тревога в городе и области началась в 3:39 и длилась около 2,5 часов.
Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне, погиб сержант полиции
Утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии снаряды попали по городскому троллейбусу, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Тяжелые ранения получили два пассажира троллейбуса, их госпитализировали. Позже начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что спасти одного из раненых пассажиров не удалось.
От обстрела погиб старший сержант полиции, который во время обстрела был недалеко от общественного транспорта.
Также в результате артиллерийского удара загорелось складское здание, площадь пожара составила около 1000 кв. м.
Ночная атака дронами и погибшие в Купянске. Главное о войне за 20 сентября
Количество погибших в результате обстрела Купянска выросло до восьми человек
В Купянске завершили оперативные работы экстренных служб на месте взрыва после российского обстрела Купянска 19 сентября. Количество погибших увеличилось до 8 человек, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Армия России 19 сентября сбросила управляемую авиабомбу на город Купянск в Харьковской области. Кроме того, взрывом был поврежден мост через реку Оскол.
Ночью Россия атаковала Украину 24 дронами; 17 из них были уничтожены
В ночь на 20 сентября армия России совершила воздушную атаку на Украину, применив беспилотники Shahed, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Всего Россия запустила 24 дрона-камикадзе, 17 из которых уничтожили средства противовоздушной обороны Украины.
Российский беспилотник попал в машину шведских репортеров, работавших в Запорожской области
Российский беспилотник врезался в машину шведского телеканала TV4, работавшего в Запорожской области, сообщила «Европейская правда» со ссылкой на сайт канала.
Репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали.
"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего автомобиля, к счастью, в машине никого не было", – рассказал Фредрикссон.
Фотографию машины опубликовала экспертка International Strategic Action Network for Security Мария Авдеева.
Премьер-министр Польши: мы больше не передаем оружие Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не передает Украине оружие, пишет его пресс-служба.
Поставок нет, поскольку Польша вооружается сама, сказал он.
Днем президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, сказав, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".
18 сентября Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за того, что страны отказались снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.
Утром и ночью Россия обстреляла несколько украинских областей, есть погибшие и раненые
Армия России ночью и утром нанесла удары по Киеву, Ровно, Харькову, Черкасам и Херсону.
В Киеве в Дарницком районе в результате обстрела пострадали семь человек, трое из них госпитализированы. Еще в нескольких районах столицы повреждены здания, возникли проблемы с электроэнергией, написал глава города Виталий Кличко.
Всего силами ПВО в небо над Киевом было уничтожено более 20 воздушных целей.
В Черкасах в результате ночного обстрела уничтожено здание отеля, написал министр МВД Украины Игорь Клименко. Пострадали семь человек, эвакуировано в 10. В разных частях города произошли пожары.
По Харькову и району было нанесено шесть ударов, сообщает глава областной ОВА Олег Синегубов. Уничтожено складское строение, ранения получили два человека.
В Херсоне российская армия ударила по зданию общежития, написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения, один человек — в тяжелом состоянии.
В Черкасах в результате обстрелов и падения осколков после работы ПВО повреждены жилые строения и объекты инфраструктуры, сообщает глава ОВА Игорь Табурец. Пять человек ранены, еще как минимум один человек находится под завалами.
Попадания ракет также зафиксированы в Ровненской области, последствия уточняются.
Обстрел украинских городов и удары ВСУ по оккупированным территориям. Главное о войне за 21 сентября
Российская армия совершила массированную атаку на украинские города
Армия России ночью и утром нанесла удары по Киеву, Ровно, Харькову, Черкасам и Херсону.
В Киеве в Дарницком районе в результате обстрела пострадали семь человек, трое из них госпитализированы. Еще в нескольких районах столицы повреждены здания, возникли проблемы с электроэнергией. Всего силами ПВО в небо над Киевом было уничтожено более 20 воздушных целей.
По Харькову и району было нанесено шесть ударов. Уничтожено складское строение, ранения получили два человека.
В Херсоне российская армия ударила по зданию общежития. Шесть человек погибли, еще девять получили ранения, один человек — в тяжелом состоянии. В городе возникли многочисленные пожары.
В Черкасах в результате обстрелов и падения осколков после работы ПВО повреждены жилые строения и объекты инфраструктуры. 11 человек получили ранения.
В Ровно под обстрел попали объекты энергетической инфраструктуры области, сообщили в офисе Генпрокурора Украины. Часть области осталась без электроэнергии.
СБУ сообщили об ударе по секретной базе российских войск в оккупированном Мелитополе Запорожской области
СБУ и ВСУ сообщили об ударе по секретной российской базе оккупированном Мелитополе Запорожской области, пишет «Украинская правда» с ссылкой на свои источники в СБУ.
В результате, как утверждается, был ранен командующий 58-й общевойсковой армией. По словам источника издания, сначала СБУ обнаружила, что российские войска организовали свой штаб на местном моторном заводе. Эту информацию передали военным, а затем вместе с ними — отработали по цели. Украинская армия нанесла ракетный удар, в результате которого, как утверждается, был ранен командующий 58-й общевойсковой армией РФ, а также начальник штаба армии.
По данным СБУ, пострадали еще несколько десятков менее высокопоставленных российских офицеров, а около десяти из них якобы умерли.
Точная дата удара не называется. Источник издания сообщил, что это было «на днях».
ВСУ сообщили о «комбинированном ударе» по аэродрому в оккупированном Крыму
СБУ и украинские Военно-морские силы провели спецоперацию в оккупированном Крыму, нанеся удар по военному аэродрому Саки, сообщил СтратКом ВСУ.
По информации «Украинской правды», СБУ и ВМФ использовали беспилотники, с помощью которых «перегрузили» российскую систему ПВО, после чего запустили ракеты «Нептун». Издание пишет, что на аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, в частности, Су-24 и Су-30, а также ПЗРК «Панцирь». Там также находилась база подготовки операторов БПЛА «Mojaher».
«Украинская правда» с ссылкой на свои источники в СБУ сообщает, что технике российской армии нанесены «серьезные повреждения».
«Укрэнерго»: 398 населенных пунктов осталось без света в результате российских обстрелов
21 сентября была совершена первая за шесть месяцев атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины, об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Обстреляны были энергообъекты и сети в Ровненской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Без электроэнергии временно осталось 398 населенных пунктов.
Удар по штабу Черноморского флота, обстрел Херсона. Главное о войне за 22 сентября
Штаб Черноморского флота попал под ракетный удар
РИА «Новости» сообщают, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об ударе по штабу рассказал и назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В результате удара один российский военный пропал без вести, написала пресс-служба Минобороны России. Шесть человек пострадали, сообщил телеграм-канал 112.
Российские войска обстреляли Херсон, погиб 25-летний местный житель
При российском ударе по Херсону погиб 25-летний местный житель, сообщила Генпрокуратура Украины.
Еще два человека получили ранения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.
Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении обычаев ведения войны (статья 438 УК Украины).
NBC: Байден согласился передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала не уточнили, когда будут переданы эти ракеты.
Ракеты ATACMS запускаются с реактивных систем залпового огня M270 MLRS и HIMARS и способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.