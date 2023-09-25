Восемьдесят третья неделя войны в Украине. Сводки

Атака Одессы беспилотниками и обстрел Берислава авиацией. Главное о войне за 25 сентября

Ночью российские войска атаковали Одессу

В ночь на 25 сентября российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками и двумя типами ракет. В одном из зернохранилищ погиб человек, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер.

Позже спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего.

Под удар попала припортовая инфраструктура, возник пожар. В Одессе ранения получил один мирный житель.

Российская армия дважды за день обстреляла Херсон, есть погибшие

Российская армия обстреляла рынок в Днепровском районе в Херсоне, сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем телеграм-канале, что ранена 45-летняя продавщица рынка. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Обстрелом уничтожены торговые точки, повреждена аптека, выбиты окна в окрестных домах.

Вечером войска России обстреляли жилые кварталы Херсона, сообщала Херсонская областная прокуратура. Ведомства пишет, что погибли двое мужчин и женщина, находившиеся на улице. Также известно еще о двух раненых.

Российская авиация атаковала Берислав Херсонской области, погибли 3 человека

Утром российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области четыре авиабомбы, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Одна из авиабомб попала по зданию жилищно-эксплуатационной службы. Погибли 73-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Еще двое людей получили ранения: 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, 59-летняя женщина получила травмы спины и ног. Позже Прокудин написал, что врачи боролись за жизнь мужчины, но его раны оказались слишком тяжелыми.

Комиссия ООН: российские войска до смерти пытали украинцев на оккупированных территориях и насиловали женщин

Российские военные до смерти пытали украинцев на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, говорится в промежуточном докладе международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

По словам председателя комиссии Эрика Мёсе, российские военные пытали украинцев, которых обвиняли в передаче сведений об армии РФ украинским вооруженным силам.

«В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы. Комиссия продолжает протоколировать расположение и документировать такие места содержания под стражей, чтобы подтвердить свои выводы о том, что пытки широко использовались российскими властями», — говорится в докладе.

Мёсе также отметил, что комиссия задокументировала случаи сексуального насилия со стороны российских солдат в отношении жительниц Херсонской области в возрасте от 19 до 83 лет.

«Часто членов семьи держали в соседней комнате, вынуждая их тем самим слышать, как происходят эти нарушения», — сказал он.

Подробный отчет о деятельности Комиссии ООН будет представлен на Генеральной Ассамблее ООН в октябре этого года, а Совету ООН по правам человека — в марте 2024-го.