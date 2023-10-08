Восемьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки

При обстреле Херсона ранены 8 человек. Главное о войне за 2 октября

Российские войска ночью и утром обстреляли Херсон, ранены восемь человек

Армия России продолжает обстреливать Херсон и Херсонскую область. В ночь на 2 октября в результате обстрелов пострадали две сестры, 12 и 13 лет, а также их 39-летняя мать. Обстрелом были повреждены жилые строения, магазины, цех предприятия, детский сад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи.

Утром атаки на город продолжились. Пострадали двое местных жителей, одного из них в критическом состоянии госпитализировали, сообщил в своем телеграм-канале министр МВД Украины Игорь Клименко. Кроме того, под обстрел попала и полицейская машина, были ранены двое полицейских, один из них — в тяжелом состоянии.

Кроме того, под обстрел попало и село Золотая Балка в Херсонской области, там ранения получила 59-летняя местная жительница.

Сентябрь стал рекордным с начала полномасштабной войны по количеству атак дронами-камикадзе

Сентябрь стал рекордным месяцем с начала полномасштабной войны по количеству атак дронами-камикадзе, об этом в эфире «Радио Свобода» заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По словам Игната, Россия будет наращивать производство дронов и далее.

Как пишет Defence.ua, за июнь Россия выпустила по Украине 197 БПЛА, в июле — 246, в августе — 167, в сентябре — 503.

Из 503 дронов ВСУ смогли сбить 396 единиц. Максимальная пауза между атаками составляла всего два дня.