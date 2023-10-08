Восемьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки

Ночью российские войска обстреляли Херсон, ранены дети
В ночь на 2 октября российские войска обстреляли Херсон и Херсонскую область, написал в своем телерам-канале глава ОВА Александр Прокудин.
В результате обстрелов пострадали две сестры, 12 и 13 лет, а также их 39-летняя мать.
Обстрелом повреждены жилые строения, магазины, цех предприятия, детский сад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи.
Кроме того, утром под огнем оказалось село Золотая Балка, там ранения получила 59-летняя местная жительница.
Всего в минувшие сутки Херсон и область были обстреляны 71 раз.
При обстреле Херсона ранены 8 человек. Главное о войне за 2 октября
Российские войска ночью и утром обстреляли Херсон, ранены восемь человек
Армия России продолжает обстреливать Херсон и Херсонскую область. В ночь на 2 октября в результате обстрелов пострадали две сестры, 12 и 13 лет, а также их 39-летняя мать. Обстрелом были повреждены жилые строения, магазины, цех предприятия, детский сад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи.
Утром атаки на город продолжились. Пострадали двое местных жителей, одного из них в критическом состоянии госпитализировали, сообщил в своем телеграм-канале министр МВД Украины Игорь Клименко. Кроме того, под обстрел попала и полицейская машина, были ранены двое полицейских, один из них — в тяжелом состоянии.
Кроме того, под обстрел попало и село Золотая Балка в Херсонской области, там ранения получила 59-летняя местная жительница.
Сентябрь стал рекордным с начала полномасштабной войны по количеству атак дронами-камикадзе
Сентябрь стал рекордным месяцем с начала полномасштабной войны по количеству атак дронами-камикадзе, об этом в эфире «Радио Свобода» заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
По словам Игната, Россия будет наращивать производство дронов и далее.
Как пишет Defence.ua, за июнь Россия выпустила по Украине 197 БПЛА, в июле — 246, в августе — 167, в сентябре — 503.
Из 503 дронов ВСУ смогли сбить 396 единиц. Максимальная пауза между атаками составляла всего два дня.
Гибель беларуских добровольцев и атака Украины беспилотниками. Главное о войне за 3 октября
Ночью Россия атаковала Украину 31 беспилотником и ракетой «Искандер»
За ночь на 3 октября российская армия выпустила по Украине 31 беспилотник Shahed и крылатую ракету «Искандер», сообщили в Воздушных силах ВСУ.
29 атаку беспилотников и одной ракеты удалось отразить, уточнили в пресс-службе. По данным ВСУ, удары направлялись из Крыма.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак написал, что обломки сбитых беспилотников попали в частное предприятие в Днепре и в промышленное предприятие в Павлограде.
Он же рассказал об обстреле из тяжелой артиллерии Никопольщины — повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.
Литва открывает транзитный коридор для зерна из Украины
В Литве приняли и согласовали коридор для транзита зерна в порты Балтии, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в твитере.
«Россия уничтожает продукты питания, Литва их доставляет. Был одобрен и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что ослабляет давление на украинской границе и увеличивает поставки в Африку и за ее пределы. Сотрудничество дает результат!», — написал он.
На востоке Украины погибли беларуские добровольцы из батальона «Террор»
Во время операции на Востоке Украины погибли бойцы батальона «Террор». Об этом сообщил телеграм-канал батальона.
«Вы, годна выканалі баявую задачу на Усходзе. Нажаль, апошнюю для вас. Сустрэнемся ў Вальхале, браты», — говорится в сообщении.
Гибель нескольких бойцов батальон подтвердил изданию «Зеркало». В батальоне не назвали точное количество и отказались от комментариев.
В июле на войне в Украине погибли четыре беларуских добровольца. Погибшие служили в батальонах «Літвін» и «Волат».
Российская армия нанесла авиаудар по поселку Антоновка Херсонской области
Армия России нанесла авиационный удар по поселку Антоновка Херсонской области. Погиб один человек, четыре пострадали, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Смертельные ранения получил 69-летний мужчина, который на момент удара находился в гараже. Также в результате обстрела травмированы три женщины и один мужчина.
Обстрел Никополя и высадка десанта в Крыму. Главное о войне за 4 октября
Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области
Сегодня российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Утром и днем — обстрелы. А между этим — удар вражеским беспилотником», — написал Лысак.
Осколочное ранение получила 75-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены 10 частных домов, объекты инфраструктуры, автомобили и линии электропередач.
ГУР Украины сообщило о высадке десанта в оккупированном Крыму; Минобороны России заявило, что операция была неудачной
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео, где, как утверждает ведомство, показана высадки десанта спецназа в оккупированном Крыму.
На видео несколько катеров подплывают к берегу, после чего солдаты с украинским флагом говорят, что Крым будет украинским. В сообщении говорится, что бойцы спецподразделений «десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение российским солдатам».
Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии «Украинской правде» сказал, что у украинских спецназовцев произошел бой с российскими военными.
«Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими. Продолжается спецоперация, направленная на деоккупацию Крыма», — рассказал Юнусов
Министерство обороны России заявило, что «в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ».
В свою очередь, ФСБ России сообщила о взятии в плен одного из украинских спецназовцев, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. Позже ФСБ опубликовала видео, на котором мужчина представляется 46-летним рядовым военной разведки Александром Любасом.
Украина вернула 19 детей с оккупированных территорий
Украина вернула 19 детей с оккупированных территорий , сообщают «Суспильне» со ссылкой на руководителя организации Save Ukraine Николая Кулебу.
«Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше», — сказал Кулеба.
Он добавил, что организация уже вернула в Украину 196 детей.
ТАСС: для ремонта БДК «Минск» могут использовать детали от захваченного в 2014 году в Крыму украинского корабля
Источник ТАСС сообщает, что большой десантный корабль «Минск», который был поврежден во время ракетной атаки 13 сентября, могут восстановить при помощи деталей от украинского корабля «Константин Ольшанский».
«Рассматривается вариант восстановления технической готовности БДК "Минск" за счет использования систем и агрегатов аналогичного по проекту и "забытого" с 2014 года "Константина Ольшанского"», — цитирует ТАСС собеседника.
Десантный корабль «Константин Ольшанский» вместе с другими кораблями был захвачен российскими войсками в Крыму в 2014 году.
МВД Украины: за время войны пропавшими без вести считаются более 26 тысяч украинцев
Без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются 11 тысяч гражданских и 15 тысяч военнослужащих украинцев, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
«В настоящее время более 26 тысяч человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч — это гражданские, почти 15 тысяч — военные», — сказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в четверг в эфире Национального телемарафона.
По его словам, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведут реестр.
49 человек погибли при обстреле магазина и кафе в селе в Купянском районе
Армия России обстреляла село Гроза в Купянском районе Харьковской области, пишет глава ОВА Олег Синегубов.
Под обстрел попали магазин и кафе. На месте работают спасатели, по состоянию на 15.50 по киевскому времени из под завалов достали тела 49 человек, среди погибших — 6-летний ребенок.
Шесть человек получили ранения.
51 погибший при обстреле села Гроза в Харьковской области. Главное о войне за 5 октября
51 человек погиб при обстреле села Гроза в Купянском районе
Российские войска обстреляли село Гроза в Купянском районе Харьковской области.
Удар пришелся по зданию магазина и кафе, где в тот момент проходил поминальный обед. По информации министра МВД Украины Игоря Клименко, погиб по меньшей мере 51 человек, еще семеро получили ранения, двое из них — в тяжелом состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.
Всего в селе, по словам Клименко, проживает 330 человек.
Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, в области объявлен трехдневный траур.
Генштаб ВСУ: ночью российская армия атаковала Украину «шахедами»; большинство сбито
В ночь на 5 октября армия России атаковала Украину, применив 29 ударных дронов типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 24 дрона, сообщил Генштаб ВСУ.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью российские войска атаковали с южного направления (мыс Чауда — оккупированный Крым). Дроны уничтожили в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.
МВД Украины: за время войны пропавшими без вести считаются более 26 тысяч украинцев
Без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются 11 тысяч гражданских и 15 тысяч военнослужащих украинцев, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
«В настоящее время более 26 тысяч человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч — это гражданские, почти 15 тысяч — военные», — сказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в четверг в эфире Национального телемарафона.
По его словам, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведут реестр.
Российская армия обстреляла Херсон, погибли два человека
Во время обстрела центра Херсона погибли два человека, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В результате обстрела смертельные ранения получили двое херсонцев — 54-летний мужчина и 60-летняя женщина. Во время обстрела они находились на улице, во дворе дома. Погибший коммунальщик в это время обрезал деревья.
Российские войска нанесли удар по больнице в Бериславе Херсонской области; пострадали медработники
Армия России ударила по больнице в Бериславе Херсонской области. Полностью уничтожен четвертый этаж здания, еще один — частично, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Во время обстрела пострадали два медработника. У водителя «скорой» перелом ноги и ранения головы, фельдшер получил контузию.
Утром российские войска обстреляли центр Харькова, погиб ребенок
Утром российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова, в том числе жилое здание, рассказал городской глава Игорь Терехов.
Три человека получили ранения. Из-под завалов достали тело ребенка.
Терехов уточнил, что один из ударов пришелся на центр города.
9 человек обратились за медицинской помощью, среди пострадавших — ребенок 11 лет, добавил глава областной администрации Олег Синегубов.
Обстрел Харькова и 52 погибших в селе Гроза. Главное о войне за 6 октября
Количество погибших в селе Гроза увеличилось до 52 человек
52 человека погибли в результате российского удара по селу Гроза в Харьковской области, рассказали в местной ОВА.
Среди погибших — мальчик 8 лет и 62-летняя женщина. Личности погибших устанавливают с помощью ДНК экспертизы, поскольку из-за силы удара иначе это сделать невозможно, пишет пресс-служба администрации.
5 октября армия России ударила по зданию магазина и кафе в селе Гроза, где в тот момент проходил поминальный обед. В области объявлен трехдневный траур.
Российские войска обстреляли Харьков, погибли два человека
Утром российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова, в том числе жилое здание, рассказал городской глава Игорь Терехов.
Погиб мальчик 10 лет и 67-летняя женщина, еще 30 человек получили ранения.
Из-за ударов в городе повреждены 72 здания, 69 из которых — жилые дома.
Украина вернула тела 64 погибших военных
На подконтрольную Украине территорию вернули тела 64 военных, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Украинская сторона передала назад останки российских военных.
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
По словам Кипера, зафиксированы попадания в зернохранилище и здание пансионата. Падение обломков ракет вызвало пожар в гаражном кооперативе, также повреждены несколько многоквартирных домов. Четыре человека получили ранения.
Оперативное командование «Юг» сообщило, что удар наносился сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», выпущенными из берегового ракетного комплекса «Бастион», стоящего в оккупированном Крыму.
Ракетный удар по Одесской области и обстрел Херсонского района. Главное о войне за 7 октября
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
По словам Кипера, зафиксированы попадания в зернохранилище и здание пансионата. Падение обломков ракет вызвало пожар в гаражном кооперативе, также повреждены несколько многоквартирных домов. Четыре человека получили ранения.
Оперативное командование «Юг» сообщило, что удар наносился сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», выпущенными из берегового ракетного комплекса «Бастион», стоящего в оккупированном Крыму.
Херсонщина несколько раз за день подверглась обстрелу со стороны России, есть раненые
Утром российские войска обстреляли город Херсон, сообщает областная прокуратура. Ранения получил 52-летний мужчина, который во время обстрела находился во дворе собственного дома. Его госпитализировали.
Ближе к полудню российские войска обстреляли села в Херсонском районе. Повреждены дома, хозяйственные постройки, машины. Ранения получила местная 53-летняя жительница.
Российские войска атаковали село Беленькое Запорожского района кассетными снарядами, есть погибшие
Российские войска нанесли удар из систем залпового огня по селу Беленькое Запорожского района, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
ОВА написала, что деревню обстреляли кассетными снарядами. Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области сообщило, что в результате атаки повреждены 5 частных домов.
Спасатели обнаружили под завалами тела 2 местных жителей. Еще 2 получили ранения.
В оккупированной Новой Каховке из-за взрыва автомобиля погиб глава местной «Единой России»
Секретарь отделения «Единой России» в оккупированной Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов умер от ранений, полученных при подрыве его автомобиля, сообщила «администрация» Новой Каховки.
Автомобиль Малова взорвали утром. Изначально сообщалось, что пострадавшего госпитализировали с различными ранениями. Губернатор оккупированного региона Владимир Сальдо назвал случившееся терактом.
«Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми», — заявил позже Сальдо.
Обстрелы Херсона и Запорожской области. Главное о войне за 8 октября
Российские войска обстреляли Херсонскую область, есть раненые
В результате ночных российских обстрелов Херсона ранения получили 11 человек, сообщил глава местной администрации Александр Прокудин.
Женщину 27 лет и ее 9-месячного ребенка госпитализировали, контузию и взрывную травму получил медик Красного Креста.
В селе Киндийка из-за обстрела ранения получила девочка 11 лет. Всего за сутки в Херсонской области ранены 16 человек, уточнил Прокудин.
Власти Запорожской области сообщили о 133 ударах по 21 населенному пункту за сутки; погибли два человека
133 удара по 21 населенному пункту Запорожской области совершила армия России за сутки, сообщила местная ОВА.
В результате удара по селу Беленькое ранения получили 30-летний мужчина и 25-летняя женщина. Два человека — женщина 46 лет и 71-летний мужчина — погибли.
В Харьковской области из-за обстрела погибла 65-летняя женщина.
Власти Белгородской области: местный житель погиб при обстреле ВСУ
Житель поселка Уразово Валуйского округа погиб за минувшие сутки при обстреле ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В регионе повреждены 14 домов, предприятие и три автомобиля, добавил он.
По данным Гладкова, всего по региону было выпущено около 30 боеприпасов.