Восемьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрел Херсонской области, возвращение девятерых детей с оккупированной территории. Главное о войне за 9 октября

Пятеро человек считаются пропавшими без вести после атаки на село Гроза в Харьковской области

После российской атаки на село Гроза пять человек считаются пропавшими без вести, об этом заявил глава полиции области Владимир Тимошко.

По его словам, в селе продолжается идентификация тел погибших при обстреле. Опознано уже 49 тел.

Всего же от ракетного удара по магазину-кафе в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области 5 октября погибло 52 человека, среди них двое детей.

Украина вернула с оккупированных территорий еще девять детей

Украина вернула с временном оккупированных территорий еще девять детей, написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Украину вернулось пятеро девочек и четверо мальчиков в возрасте от пяти до лет. Возвращением детей занималась организация Save Ukraine при поддержке Офиса уполномоченного при Верховной раде по правам человека и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Четыре человека ранены при обстреле Херсонской области

Днем 9 октября российские войска обстреляли Херсон, пишет пресс-служба областной прокуратуры.

Во время первого обстрела был ранен охранник городской библиотеки. Второй раз под обстрел попал пригород Херсона. Там была ранена 63-летняя местная жительница.

При следующем обстреле пострадали две женщины, пишет прокуратура.

Всего же в минувшие сутки Россия обстреляла Херсонскую область 53 раза, обстрелы велись из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА, танков и авиации.