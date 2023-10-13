Восемьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрел Херсонской области, возвращение девятерых детей с оккупированной территории. Главное о войне за 9 октября
Пятеро человек считаются пропавшими без вести после атаки на село Гроза в Харьковской области
После российской атаки на село Гроза пять человек считаются пропавшими без вести, об этом заявил глава полиции области Владимир Тимошко.
По его словам, в селе продолжается идентификация тел погибших при обстреле. Опознано уже 49 тел.
Всего же от ракетного удара по магазину-кафе в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области 5 октября погибло 52 человека, среди них двое детей.
Украина вернула с оккупированных территорий еще девять детей
Украина вернула с временном оккупированных территорий еще девять детей, написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В Украину вернулось пятеро девочек и четверо мальчиков в возрасте от пяти до лет. Возвращением детей занималась организация Save Ukraine при поддержке Офиса уполномоченного при Верховной раде по правам человека и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Четыре человека ранены при обстреле Херсонской области
Днем 9 октября российские войска обстреляли Херсон, пишет пресс-служба областной прокуратуры.
Во время первого обстрела был ранен охранник городской библиотеки. Второй раз под обстрел попал пригород Херсона. Там была ранена 63-летняя местная жительница.
При следующем обстреле пострадали две женщины, пишет прокуратура.
Всего же в минувшие сутки Россия обстреляла Херсонскую область 53 раза, обстрелы велись из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА, танков и авиации.
Количество погибших от удара по селу Гроза увеличилось до 53 человек
Украинские криминалисты идентифицировали 53 погибших в результате удара по селу Гроза в Харьковской области, пишет «Суспільне» со ссылкой на начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.
Эти данные неокончательные, уточнил он. Всего в местную полицию поступило 22 обращения по поводу пропавших без вести людей.
«Без перерыва мы собираем останки гражданских людей. З первой минуты несмотря на сложные моральные условия мы собирали останки убитых в селе Гроза и устанавливали этих людей. Изуродованные тела приходилось собирать по частям. Мы отправляли 135 часть тел. Мы делаем это и до сих пор. ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки. Криминалисты и следователи также», — сказал он.
5 октября амия России обстреляла село Гроза в Купянском районе Харьковской области. Под обстрел попали магазин и кафе, в селе проводили поминальный обед.
Обстрелы в Авдеевке и 53 погибших в селе Гроза. Главное о войне за 10 октября
Количество погибших от удара по селу Гроза увеличилось до 53 человек
Украинские криминалисты идентифицировали 53 погибших в результате удара по селу Гроза в Харьковской области, рассказало «Суспільне» со ссылкой на начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.
Эти данные неокончательные, уточнил он. Всего в местную полицию поступило 22 обращения по поводу пропавших без вести людей.
МВД Украины сообщило о российских обстрелах Авдеевки
Армия России за сутки совершила 10 ударов по мирному населению Авдеевки. Два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщили в МВД Украины.
Человек погиб и в селе Константиновка, два местных жителя ранены из-за обстрелов Елизоветовки.
Утром российские войска совершили артиллерийский и танковый обстрел Авдеевки.
В Сумской области после обстрела ребенок умер в «скорой»
Армия России 10 октября обстреляла Краснопольскую громаду Сумской области. В результате в поселке Угроиды было повреждено учебное заведение и ранена 13-летняя девочка, которая умерла в «скорой», сообщает «Суспільне».
Об этом журналистам издания сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Сергей Бутенко. По его словам, раненого ребенка везла бригада медиков в Сумы, которые в карете скорой помощи проводили реанимационные действия.
Обстрелы Никополя и задержание наводчиков в селе Гроза. Главное о войне за 11 октября
Три человека погибли, трое получили ранения в результате атаки на Никополь
Российские войска восемь раз за сутки обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
Ночью город был атакован из тяжелой артиллерии, сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак. Обстрелом повреждены пять многоквартирных домов, два административных здания, коммунальное предприятие и общежитие. Ранения получила 78-летняя женщина.
Обстрелы продолжились днем. Одна из ракет попала в здание гимназии. Погибли три человека, еще два получили ранения.
Один человек погиб, шестеро были ранены в результате обстрелов Сумской, Харьковской и Херсонской областей
Российские войска нанесли удар по селам Сумского района, сообщает МВД Украины. Селе Турья в результате артобстрела повреждено здание гимназии. В селе Угроеды повреждено здание школы и лицея. От артиллерийского обстрела погиб ребенок.
В Херсонской области российская артиллерия обстреляла деревню Михайловка Бериславского района, пишет местная ОВА. Ранения получила 76-летняя женщина, которая во время обстрела была во дворе собственного дома.
Позже российские войска атаковали дроном территорию возле кладбища поселка Киндийка. Там ранения получили три мужчины: 41, 42 и 63 лет. Один из них в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию.
В Харьковской области российская артиллерия обстреляла Купянский район, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Один из снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.
В Чугуевском районе Харьковской области двое местных жителей подорвались на противопехотной мине
В Чугуевском районе Харьковской области, между селами Лебяжье и Граково, двое местных жителей подорвались на противопехотной мине, сообщает МВД Украины.
МВД пишет, что противопехотную мину ОЗМ-72 оставили российские войска. На ней подорвались двое мужчин, жителя села Лебяжье, возрастом около 35 лет. От полученных травм мужчина скончались на месте.
СБУ нашла наводчиков на кафе в деревне Гроза, где погибли 55 человек
СБУ нашла наводчиков российской ракеты на кафе в украинском селе Гроза, где погибли 55 человек, пишет Служба безопасности Украины. Ими оказались два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.
По данным СБУ, братья Мамон во время оккупации региона перешли на сторону России и стали служить в полиции: один из них был «водителем конвойной группы», другой — «инспектором дорожно-патрульной службы».
После освобождения региона украинскими военными братья переехали в Россию и «дистанционно формировали собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории».
Узнав о том, что 5 октября в местном кафе будут проходить поминки по погибшему украинскому военному, Владимир Мамон передал эти данные российской стороне, утверждают в СБУ.
Днем 5 октября российская армия ударила по магазину и кафе ракетой «Искандер М». В результате погибли 55 человек, в том числе ребенок. Число жертв может возрасти, так как без вести пропавшими считаются три человека.
Приостановка деятельности Олимпийского комитета России и обстрелы двух областей Украины. Главное о войне за 12 октября
Количество погибших от удара по селу Гроза увеличилось до 53 человек
Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области. Количество увеличилось до 59 человек, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Все жертвы — местные жители: пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели.
В результате обстрела Чернобаевки погиб один человек
Российская армия обстрела Чернобаевку. Погиб 71-летний мужчина, еще один получил ранения, сообщает Херсонская ОВА.
«Чернобаевка снова под российским ударом. Оккупанты бьют по жилью местных. Погиб мужчина в возрасте 71 год. Его без сознания госпитализировали. Но, к сожалению, по дороге в больницу он умер», говорится в сообщении.
В Донецкой области от обстрелов погибли два человека, семеро ранены
В Донецкой области от обстрелов погибли два человека, семеро ранены, сообщила Донецкая областная прокуратура.
По информации ведомства, в Авдеевке осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 61-летняя женщина. В Селе Богатырь Волновахского района погиб 11-летний мальчик, его 6-летний брат получил ранение, их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.
В селе Галицыновка Покровского района ранены мужчина 32-х и женщина 62-х лет. В селе Горняк от российского обстрела погибла 44-летняя женщина, ее 24-летний зять получил ранения.
МОК приостановил работу российского комитета из-за присоединения представителей с оккупированных территорий
Международный олимпийский комитет приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за того, что в его состав включили организации из оккупированных украинских территорий, сообщает пресс-служба МОК.
Олимпийский комитет пишет, что принял такое решение из-за того, что 5 октября Олимпийский комитет России незаконно включил в свой состав региональные спортивные организации из Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Эти организации, по словам МОК, подчиняются Национальному олимпийскому комитету Украины.
«Принятое Олимпийским комитетом России одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом в соответствии с Олимпийской хартией», — говорится в заявлении МОК.
Приостановка приведет к тому, что Олимпийский комитет России лишится права действовать в качестве Национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования от МОК.
Утром российские войска обстреляли Покровск, погиб один человек
Утром армия России обстреляла центр Покровска, сообщил исполняющий обязанности главы местной ОВА Игорь Мороз.
Один человек погиб, еще 13 получили ранения. По информации Мороза, повреждены два здания.