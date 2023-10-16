Восемьдесят шестая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Украины ракетами и беспилотниками, возвращение незаконно вывезенных украинских детей и «вагнеровцы» в Беларуси. Главное о войне за 16 октября

Ночью российские военные обстреляли Украину ракетами и беспилотниками, есть раненые

Ночью российские военные запустили по территории Украины баллистические, авиационные ракеты и беспилотники-камикадзе, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В Полтавской области обломки ракет повредили несколько частных домов, сообщил глава обладминистрации Филипп Пронин. В результате атаки пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок.

В Днепропетровской области одну из ракет сбили военные оперативного командования ВСУ «Восток», другая упала на территории Днепровского района, рассказал глава области Сергей Лысак. Также российские войска обстреляли область из «Градов».

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие и церковь. Повреждена пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственные постройки, авто и остановка транспорта. Задело газопровод и 4 линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей.

Еще один человек получил ранения в Кировоградской области, сообщил глава обладминистрации Андрей Райкович. Разрушений инфраструктуры в результате обстрела нет.

Россия согласилась вернуть семьям четверых незаконно вывезенных украинских детей

Россия согласилась вернуть четверых украинских детей в возрасте от 2 до 17 лет их семьям в Украине, сообщило издание The Washington Post.

По информации издания, переговоры состоялись при посредничестве Катара и длились несколько месяцев. Двое детей уже вернулись к родственникам, ещё двое должны вернуться в ближайшее время, пишет WP. По данным Reuters, что пока на родину вернулся 7-летний мальчик, остальные трое детей: мальчики 2 и 9 лет и 17-летняя девочка тоже скоро должны вернуться в Украину.

Двухлетний мальчик — из Житомирской области. Когда началась война, ему было 6 месяцев, он находился в больнице. 9-летний мальчик жил с бабушкой и дедушкой в Херсонской области. После полномасштабного вторжения российские войска оккупировали район, где жила семья.

«Мы приветствуем сегодняшние позитивные новости о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря посредническим усилиям Катара», — сказала министр Катара по международному сотрудничеству Лолва Аль-Хатер.

«Беларускі Гаюн»: в Беларуси может находиться от 500 до 1000 наемников ЧВК «Вагнер»

На территории Беларуси до сих пор может находиться от 500 до 1000 наемников ЧВК «Вагнер», считает мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

Проект пишет, что лагерь ЧВК «Вагнер» в деревне Цель продолжает функционировать. В конце сентября в лагере находилось около 1040 единиц техники и 99 палаток.