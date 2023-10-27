Восемьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки

ПВО на границе с Беларусью. Главное о войне за 23 октября
Ночью российские войска обстреляли одну из тепловых электростанций ДТЭК
Ночью российские войска обстреляли одну из тепловых электростанций компании ДТЭК, сообщили в пресс-службе компании. Где именно располагается электростанция — не сообщается.
В результате обстрела серьезно повреждено оборудование электростанции. Прошло без пострадавших. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.
В «Укрэнерго» сообщили, что за прошедший отопительный сезон российские войска выпустили более 1200 ракет и дронов по ключевым энергетическим объектам. Более 250 из них попали в цель и повредили 43% магистральных сетей. Разной степени повреждений получили и все тепловые и гидроэлектростанции.
На Бериславский район сбросили 4 авиабомбы, есть раненные
Днем на Бериславский район Херсонской области российские войска сбросили 4 авиабомбы, сообщила местная администрация. В результате пострадал 55-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.
На сам Берислав сбросили взрывчатку при помощи дрона. Ранения получили мужчина и женщина. Медики диагностировали у них контузию.
Также российские войска обстреляли линии передач Херсонской области, написал председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Без света остались Берислав, Новоберислав, и Томарино.
Украина разместила мобильные группы ПВО на границе с Беларусью
Украина разместила мобильные группы ПВО в Северной оперативной зоне, сообщает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Командующий написал, что это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения зарубежного производства, поступающим из стран-партнеров.
«Мобильные огневые группы играют важную роль в защите воздушного пространства Украины. День и ночь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю эти экипажи отправляются на задание по уничтожению воздушных целей противника. Зенитные пулеметы являются адекватным ответом на стратегию противника по истощению нашей системы ПВО», — добавил он.
Мобильные группы оснащены зенитно-пулеметными установками, которые позволяют решить боевую задачу, используя относительно недорогие боеприпасы. В первую очередь оперативные группы ПВО будут отражать атаки БПЛА.
Обстрелы Херсонской и Харьковской областей, тысяча мирных жителей в Авдеевке. Главное о войне за 24 октября
Ночью российские войска обстреляли громаду в Херсонской области, пострадал ребенок
Ночью российские войска обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области, сообщает Офис Генпрокурора Украины.
Один из снарядов попал в частный дом. Пострадали трое членов семьи — муж, жена и их ребенок. Они получили медицинскую помощь на месте.
Кроме того, повреждены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, говорится в пресс-релизе.
Четыре человека ранены в результате российского обстрела Изюмского района
Поздно вечером 23 октября армия России обстреляла поселок Боровая в Изюмском районе Харьковской области, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Четыре человека получили ранения, поврежден двухэтажный жилой дом. В состоянии средней тяжести госпитализировали 42-летнюю женщину, 68-летнего мужчину. Еще одного мужчину 67 лет направили в больницу в тяжелом состоянии.
Власти Украины: в Авдеевке остаются около тысячи мирных жителей
В Авдеевке Донецкой области, которую пытаются захватить российские войска, остается около тысячи жителей. Об этом в эфире украинского телемарафона рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Авдеевка. Сейчас по нашим данным там все еще около одной тысячи людей проживает», — сказала Верещук.
Министр отметила, что по данным Донецкой областной государственной администрации, детей среди гражданского населения в Авдеевке на сегодняшний день нет.
Верещук призвала людей эвакуироваться из населенного пункта.
С начала октября российская армия активизировала наступательные действия в районе Авдеевки. ВСУ сообщали о значительных потерях России, а российские военкоры писали и показывали видео взятия террикона», высоты над промзоной коксохимического завода, который является одним из основных укрепленных районов ВСУ в Авдеевке.
Обстрелы Берислава и Харьковщины. Главное о войне за 25 октября
16 человек получили ранения при обстреле Хмельницкой области
Российская армия в четвертые сутки подряд обстреляла Хмельницкую область. В Шепетовском районе осколки снарядов после их сбития попали на территорию объекта критической инфраструктуры, пишет глава ОВА Сергей Тюрин. Взрывной волной были повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспорт.
Травмы получили 16 местных жителей.
Кроме того, как сообщили в Минэнерго Украины, один из ударов был нанесен недалеко от Хмельницкой АЭС. Взрывом были выбиты окна в административно-бытовых и лабораторных помещениях. Повреждены линии передач, из-за чего частично без электроэнергии остались города Славута и Нетишин.
Два человека погибли при обстреле села в Купянском районе Харьковщины
В минувшие сутки армия России атаковала село Подолы в Купянском районе, пишет телеграм-канал МВД Украины.
В результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, 50 и 57 лет. Повреждено частное строение и автомобили.
Как сообщает телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. За сутки украинская армия отбила 10 атак в районе сел Ивановка и Синьковка.
При обстреле Берислава Херсонской области погибли два человека
Утром 25 октября армия России обстреляла город Берислав в Херсонской области, пишет телеграм-канал главы ОВА Александра Прокудина.
Один из снарядов попал в жилой квартал города. В результате атаки погиб местный житель 42 лет.
Херсонскую область обстреливали и ночью. Глава ОВА рассказал о 13 авиабомбах, выпущенных по области за ночь и об одной атаке беспилотником Shahed.
Вечером армия России вновь обстреляла Берислав. В результате обстрела жилого здания погиб 13-летний подросток.
Обстрел Херсонской области и новый пакет военной помощи. Главное о войне за 26 октября
Подросток погиб при обстреле Берислава в Херсонской области
13-летний мальчик накануне погиб при обстреле Берислава в Херсонской области, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.
«Мальчик получил тяжелые ранения, — добавил Прокудин. — Медикам осталось лишь констатировать смерть подростка».
Также Прокудин сообщил еще об одном погибшем при обстреле и двух раненых мужчинах. У 43-летнего местного жителя — сквозное ранение плеча, у 35-летнего — повреждение глаза и осколочные ранения лица. У обоих — минно-взрывные и акустические травмы.
По данным Прокудина, за минувшие сутки российские войска нанесли по Херсонской области восемь авиаударов, выпустив по региону 35 управляемых бомб. Всего область, по его данным, 51 раз подверглась обстрелу из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА.
Один человек погиб в результате авиаудара по Херсонщине
Днем российская авиация нанесла авиаудар по Бериславскому району Херсонской области, сообщают в Генеральной прокуратуре.
Одна из авиабомб попала неподалеку от местного кафе. В результате погиб 59-летний местный житель.
Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых детский сад.
Дания объявила о 13 пакете военной помощи Украине
Правительство Дании объявило о выделении 13 пакета военной помощи Украине, говорится в заявлении Минобороны Дании. Пакет финансируется в сотрудничестве с Германией и его общая стоимость — 3,7 миллиарда датских крон (около 500 млн долларов).
Минобороны Дании сообщило, что в пакет войдет техника и боеприпасы, которые уже пользуются спросом в Украине и крайне важны для сохранения военной мощи Сил обороны.
Так же пакет включает в себя боеприпасы, БМП-2, танки Т-72ЕА, бронированную инженерно-эвакуационную технику, беспилотники и стрелковое оружие.
Словакия заявила о приостановке оказания военной помощи Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине, пишет издание Pravda.
По словам Фицо Украине и России лучше вести переговоры в течение следующих десяти лет, чем убивать друг друга. Премьер-министр также назвал «нереальной» возможность вывода войск России из аннексированного Крыма или из оккупированных территорий на востоке Украины. По его мнению, идея о том, что кому-то удастся загнать в угол Россию как ядерную державу с помощью обычных вооружений, наивна.
«Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий — лучшее решение, которое у нас есть для Украины. Европейский Союз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца», — заявил Фицо.
Партия Smer, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии 30 сентября. Во время предвыборной кампании Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл «наивными» планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий.
Ночью российские военные обстреляли пожарную часть в Изюме, пострадали восемь человек
Ночью российские войска ударили ракетами по Изюму в Харьковской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава местной обладминистрации Олег Синегубов.
Снаряд попал в здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. В результате удара ранены восемь человек, которые были на дежурстве. Четверо их них госпитализированы в состоянии средне тяжести.
На протяжении суток российские военные обстреливали населенные пункты Купянского и Изюмского районов. Повреждены частные дома и хозпостройки.