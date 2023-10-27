Восемьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки

ПВО на границе с Беларусью. Главное о войне за 23 октября

Ночью российские войска обстреляли одну из тепловых электростанций ДТЭК

Ночью российские войска обстреляли одну из тепловых электростанций компании ДТЭК, сообщили в пресс-службе компании. Где именно располагается электростанция — не сообщается.

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование электростанции. Прошло без пострадавших. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

В «Укрэнерго» сообщили, что за прошедший отопительный сезон российские войска выпустили более 1200 ракет и дронов по ключевым энергетическим объектам. Более 250 из них попали в цель и повредили 43% магистральных сетей. Разной степени повреждений получили и все тепловые и гидроэлектростанции.

На Бериславский район сбросили 4 авиабомбы, есть раненные

Днем на Бериславский район Херсонской области российские войска сбросили 4 авиабомбы, сообщила местная администрация. В результате пострадал 55-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

На сам Берислав сбросили взрывчатку при помощи дрона. Ранения получили мужчина и женщина. Медики диагностировали у них контузию.

Также российские войска обстреляли линии передач Херсонской области, написал председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Без света остались Берислав, Новоберислав, и Томарино.

Украина разместила мобильные группы ПВО на границе с Беларусью

Украина разместила мобильные группы ПВО в Северной оперативной зоне, сообщает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Командующий написал, что это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения зарубежного производства, поступающим из стран-партнеров.

«Мобильные огневые группы играют важную роль в защите воздушного пространства Украины. День и ночь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю эти экипажи отправляются на задание по уничтожению воздушных целей противника. Зенитные пулеметы являются адекватным ответом на стратегию противника по истощению нашей системы ПВО», — добавил он.

Мобильные группы оснащены зенитно-пулеметными установками, которые позволяют решить боевую задачу, используя относительно недорогие боеприпасы. В первую очередь оперативные группы ПВО будут отражать атаки БПЛА.