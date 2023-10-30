Восемьдесят восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Количество погибших из-за удара по отделению «Новой почты» в Харьковской области увеличилось до семи

25-летний парень, получивший ранения из-за обстрела российскими войсками терминала «Новой почты» в Харьковской область, погиб в больнице. Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

Всего из-за удара погибли семь человек. 12 человек проходят лечение, двое из них находятся в реанимации, добавил он.

Ночью на 22 октября российские войска обстреляли отделение «Новой почты» в Харьковской области. По словам Синегубова, Россия использовала ракеты С-300. Здание терминала разрушено, на его месте произошел пожар.