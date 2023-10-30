Восемьдесят восьмая неделя войны в Украине. Сводки
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30 октября 2023, 16:19
Восемьдесят восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Количество погибших из-за удара по отделению «Новой почты» в ночь на 22 октября увеличилось до семи человек.

«Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.

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10:59

Количество погибших из-за удара по отделению «Новой почты» в Харьковской области увеличилось до семи

25-летний парень, получивший ранения из-за обстрела российскими войсками терминала «Новой почты» в Харьковской область, погиб в больнице. Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

Всего из-за удара погибли семь человек. 12 человек проходят лечение, двое из них находятся в реанимации, добавил он.

Ночью на 22 октября российские войска обстреляли отделение «Новой почты» в Харьковской области. По словам Синегубова, Россия использовала ракеты С-300. Здание терминала разрушено, на его месте произошел пожар.

 
 
 
 
 
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16:19

Российские военные обстреляли маршрутку в Херсоне, ранены как минимум семь человек

Днем российские войска обстреляли маршрутку в Херсоне, сообщает глава местной обладминистрации Александр Прокудин.

На данный момент известно о семерых пострадавших — двух мужчинах и пятерых женщинах. Тяжело ранена 36-летняя херсонка, еще одна пострадавшая — 69-летняя женщина — находится в больнице.

 
 
 
 
 
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