Война в Украине. Неделя шестнадцатая

Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни троих иностранцев, воевавших на стороне Украины

Верховный суд самопровозглашенной ДНР вынес первый приговор троим иностранцам, воевавшим на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пленных британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни.

«Медиазона» рассказывала об осужденных иностранцах, которых в России называют «наемниками» — они официально вступили в ВСУ до начала войны и прожили в Украине несколько лет.