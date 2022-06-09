Война в Украине. Неделя шестнадцатая

Более 750 детей пострадали после начала полномасштабной войны в Украине
С 24 февраля в Украине погибли 263 ребенка, сообщает Генпрокуратура Украины.
Еще 488 детей получили ранения. Больше всего пострадавших в Донецкой области (190 детей), Харьковской (132) и Киевской (116) областях.
Киевская городская рада лишила Минск статуса города-побратима
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская рада Киева приняла решение лишить Минск статуса города-побратима.
«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство», — написал Кличко в своем телеграм-канале.
Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни троих иностранцев, воевавших на стороне Украины
Верховный суд самопровозглашенной ДНР вынес первый приговор троим иностранцам, воевавшим на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пленных британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни.
«Медиазона» рассказывала об осужденных иностранцах, которых в России называют «наемниками» — они официально вступили в ВСУ до начала войны и прожили в Украине несколько лет.
В результате обстрелов Донецкой области 9 июня погибли трое мирных жителей
Сегодня в результате обстрелов Донецкой области погибли трое местных жителей, сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.
По его словам, два человека погибли в Авдеевке и еще один в Новоукраинке.