«Радыё Свабода»: к «Гродно Азот» вышли бастующие работники, их начали задерживать
Около сотни человек собрались на проходной предприятия «Гродно Азот», работники отказываются идти на смену, пишет «Радыё Свабода». По информации издания, к заводу подъехали пять милицейских автомобилей и два автобуса, после чего работников предприятия начали задерживать.
Кроме того, сообщает «Радыё Свабода», бастуют около 15-20 работников гродненского предприятия «Химволокно», которое входит в состав «Гродно Азот». К ним подходят милиционеры и просят разойтись.
По словам лидера стачкома «Гродно Азота» Юрия Ровового, на предприятии задержали от пяти до десяти человек, а остальные уехали домой, ушли в другое место, либо вошли на территорию завода.
По сообщению издания, территорию предприятия охраняют омоновцы.
Ранее Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси.
«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — написано в ее телеграм-канале.
Обновлено в 8:53. Добавлен комментарий лидера стачкома «Гродно Азота» для «Радыё Свабода».
На нескольких предприятиях в Беларуси проходят протестные акции
В Беларуси на нескольких предприятиях рабочие выходят на протестные акции и объявляют забастовки.
По сообщению читателя TUT.by, на 9:40, основные цеха Минского электротехнического завода остановили работу.
Группа протестующих рабочих на заводе «Атлант» ходит по цехам и скандирует «Далучайся».
Группа протестующих рабочих на МТЗ тоже ходит по цехам с лозунгами.
Схожая ситуация и на МЗКТ.
«Белнефтехим»: забастовки на «Гродно Азот» нет
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал, что забастовки на «Гродно Азот» нет, пишет Onliner.
«Утром порядка 100 человек пытались заблокировать вход на "Гродно Азот". Большинство из них не имеют отношения к заводу. В настоящее время технический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. Забастовки, о которой писали в некоторых телеграм-каналах, нет. Остальные предприятия концерна тоже работают в штатном режиме», — сказал Тищенко.
С утра к проходной, где собрались люди, приехали автозаки, рассказал Onliner председатель профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андрей Рожинский. Силовики проверяли у людей пропуска, чтобы убедиться в принадлежности собравшихся к предприятию. Сообщений о приостановке производства и задержаниях главе профсоюза не поступало.
На предприятии Onliner отказались давать комментарии по телефону и сказали, что предоставят информацию только по письменному запросу. В МВД информацию о задержаниях подтвердили.
«Сегодня утром у проходной завода собралось около сотни человек, которые призывали рабочих присоединиться к забастовке. Среди них были как сотрудники предприятия, так и граждане, не имеющие отношения к производству. На неоднократные требования милиции разойтись они не реагировали, несколько человек были задержаны в рамках административного процесса. Сейчас у проходной никого нет» — рассказал Onliner начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
Минпром: заводы работают в штатном режиме
Беларуские заводы работают в штатном режиме, сказал РИА «Новости» помощник министра промышленности Чеслав Шульга. Это же сказала пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.
Пресс-служба сказала РИА «Новости», что БелАЗ продолжает работу в штатном режиме.
В администрации МТЗ агентству Sputnik сказали, что завод также работает в штатном режиме
«Утренняя смена началась, как обычно, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт», — заявили Sputnik в администрации предприятия.
По словам руководства, на заводе «есть рабочие с разными точками зрения, это нормально».
«Пока говорить о том, что случилась какая-то нестандартная ситуация на предприятии, нет никаких оснований. Во всяком случае, ни одного человека на улице, возле проходной нет», — сказали в администрации.
«Вясна»: во время протестов 26 октября задержали как минимум 37 человек
Правозащитному центру «Вясна» известны имена 37 задержанных сегодня в Беларуси. Список задержанных, который ведут правозащитники, продолжает обновляться.
В Минске проходят студенческие акции протеста
Возле здания юрфака БГУ проходит протестная акция студентов, передает корреспондент «Медиазоны». Силовики приезжали к собравшимся несколько раз, однако никого не задержали.
«Вясна»: на акциях протеста 26 октября задержали уже более 100 человек
В Беларуси на акциях протеста сотрудники милиции задержали как минимум 124 человека, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных, который ведут правозащитники, продолжает обновляться.
В утренней цепи солидарности на Дзержинского задержали семь медиков РНПЦ «Кардиология»
На утренней акции на проспекте Дзержинского задержаны семь медиков РНПЦ «Кардиология», передает TUT.by со ссылкой на сотрудников центра.
В акции участвовало 20-25 человек. Вскоре к собравшимся подъехали микроавтобусы с силовиками — часть медиков успела убежать и спрятаться в переходе.
По информации TUT.by, задержан врач рентгеноперационной Олег Полонецкий, кардиохирург Владимир Андрущук, заведующая отделением компьютерной томографии Ирина Гайдель, рентгенэндоваскулярный хирург Максим Цыбульский, анестезиологи-реаниматологи Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай и Евгений Полойко.
Медики объяснили изданию, что из-за задержания коллег «заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда».
Позже телеграм-канал «Белые халаты» без ссылки на источник написал, что в цепи солидарности задержаны девять медиков и что плановые операции временно приостановлены.
Около 11 часов утра двух задержанных медиков выпустили из Московского РУВД, сообщила «Радыё Свабода». На них составили протоколы по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Обновлено в 9:58. Добавлена информация телеграм-канала «Белые халаты».
Обновлено в 10:46. Добавлена информация об освобождении медиков.
МВД: на акциях 26 октября задержано более 500 человек
На протестных акциях в понедельник, 26 октября, в Беларуси задержано более 500 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова Sputnik.
434 человека в ожидании судов по административным делам помещены в изоляторы.По словам Чемодановой, которые передает агенство, «агрессивно настроенные граждане блокировали дороги и оказывали неповиновение и сопротивление при задержаниях».
Позже в пресс-релизе милиция уточнила, что по Беларуси задержан 581 человек, из них 486 в Минске.
В списках правозащитного центра «Вясна» на 12:49 значится 371 задержанный, у волонтеров телеграм-канала «Списки задержанных» — 598.
Обновлено в 13:05. Добавлено сообщение пресс-службы МВД.
С «Белоруснефти» за «нарушение трудового законодательства» уволили шестерых сотрудников, присоединившихся к забастовке
В Речице с «Белоруснефти» уволили шестерых сотрудников, которые 26 октября записали видеообращение и присоединились к забастовке, сообщает TUT.by.
Через час после публикации обращения из Гомеля в Речицу на разговор с сотрудниками приехало начальство «Белоруснефти». Напрямую об увольнении им не сказали. Вечером на зарплатные карточки им пришли деньги — по утверждению нефтяников, это был «итоговый счет».
27 октября администрация «Белоруснефти» подтвердила увольнение сотрудников. Официальная причина — «нарушение трудового законодательства».
«Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет», — прокомментировали TUT.by в администрации.
Лукашенко о забастовках: студентов — отчислить, преподавателей — уволить
Студенты, участвующие в протестах, должны быть отчислены из университетов, заявил Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебеларуского народного собрания.
По его словам, в связи с забастовками он поручил премьер-министру «никого не уговаривать [учиться и работать]».
«Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. И не только он, но и дети. Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы. Студенты, пришли учиться — учитесь. Кто вышел в нарушение закона нанесанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Отправьте кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены. То же самое преподаватели — их единицы — но которые гадко ведут себя в вузах».
Лукашенко считает, что следующий этап протестов — радикализация, и «она происходит». Он обратился к родителям — «уберите своих детей с улиц, чтобы потом не было больно».
У центрального офиса МТС задержано несколько сотрудников компании
Возле центрального офиса МТС сотрудники ОМОН задержали несколько сотрудников компании, которые вместе с коллегами стояли в цепочке солидарности, сообщает «Радыё Свабода».
По информации издания, известно о задержании семерых сотрудников. На видео, опубликованном «Радыё Свабода», люди забегают в здание, вслед за ними бегут омоновцы. На кадрах видно задержание троих человек, одного из них при задержании били.
В БГТУ люди в штатском задержали студента
Неизвестные люди в штатском задержали студента 4 курса факультета информационных технологий БГТУ Юрия Карленка, сообщает телеграм-канал «Салідарны БДТУ».
На опубликованном каналом видео трое человек в гражданской одежде ведут по коридору университета студента. Другие студенты требуют отпустить Карленка, но люди в штатском не реагируют. По информации канала, после того, как студента вывели из здания университета, его посадили в серебристую легковушку на территории вуза.
Спустя сорок минут студента отпустили, предварительно проверив телефон и зачетку.
Обновлено в 14:35. Добавлена информация об освобождении студента.
С электротехнического завода уволены 25 бастующих сотрудников
С Минского электротехнического завода уволены 25 сотрудников, которые приняли участие в забастовке, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.
Об увольнении заводчан информагенству сообщил уже бывший ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.
«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. У меня более 20 лет стажа работы на предприятии. Я узнал об увольнении, находясь в отпуске. Официальная причина — нанесение ущерба предприятию, неофициально — моя позиция по отношению к забастовке, к тому, что происходит в стране», — рассказал инженер.