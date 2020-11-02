«Радыё Свабода»: к «Гродно Азот» вышли бастующие работники, их начали задерживать

Около сотни человек собрались на проходной предприятия «Гродно Азот», работники отказываются идти на смену, пишет «Радыё Свабода». По информации издания, к заводу подъехали пять милицейских автомобилей и два автобуса, после чего работников предприятия начали задерживать.

Кроме того, сообщает «Радыё Свабода», бастуют около 15-20 работников гродненского предприятия «Химволокно», которое входит в состав «Гродно Азот». К ним подходят милиционеры и просят разойтись.

По словам лидера стачкома «Гродно Азота» Юрия Ровового, на предприятии задержали от пяти до десяти человек, а остальные уехали домой, ушли в другое место, либо вошли на территорию завода.

По сообщению издания, территорию предприятия охраняют омоновцы.

Ранее Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси.

«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — написано в ее телеграм-канале.

Обновлено в 8:53. Добавлен комментарий лидера стачкома «Гродно Азота» для «Радыё Свабода».