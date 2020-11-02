Общенациональная забастовка
Общенациональная забастовка
Сюжет
2 ноября 2020, 11:13
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Фото: Максим Литаврин / Медиазона 

 
 
 
 
 

После воскресного марша 25 октября Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси. Утром 26 октября около сотни человек собрались на проходной предприятия «Гродно Азот». Вскоре, по информации стачкома, силовики задержали от пяти до десяти рабочих. Группы протестующих рабочих собрались еще на нескольких предприятиях. Минпром утверждает, что заводы работают в штатном режиме.

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8:1226 октября
 
 
 
 
 

«Радыё Свабода»: к «Гродно Азот» вышли бастующие работники, их начали задерживать

Около сотни человек собрались на проходной предприятия «Гродно Азот», работники отказываются идти на смену, пишет «Радыё Свабода». По информации издания, к заводу подъехали пять милицейских автомобилей и два автобуса, после чего работников предприятия начали задерживать.

Кроме того, сообщает «Радыё Свабода», бастуют около 15-20 работников гродненского предприятия «Химволокно», которое входит в состав «Гродно Азот». К ним подходят милиционеры и просят разойтись.

По словам лидера стачкома «Гродно Азота» Юрия Ровового, на предприятии задержали от пяти до десяти человек, а остальные уехали домой, ушли в другое место, либо вошли на территорию завода.

По сообщению издания, территорию предприятия охраняют омоновцы.

Ранее Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси.

«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — написано в ее телеграм-канале.

Обновлено в 8:53. Добавлен комментарий лидера стачкома «Гродно Азота» для «Радыё Свабода».

10:3326 октября
 
 
 
 
 

На нескольких предприятиях в Беларуси проходят протестные акции

В Беларуси на нескольких предприятиях рабочие выходят на протестные акции и объявляют забастовки.

По сообщению читателя TUT.by, на 9:40, основные цеха Минского электротехнического завода остановили работу.

Группа протестующих рабочих на заводе «Атлант» ходит по цехам и скандирует «Далучайся».

Группа протестующих рабочих на МТЗ тоже ходит по цехам с лозунгами.

Схожая ситуация и на МЗКТ.

10:4126 октября
 
 
 
 
 

«Белнефтехим»: забастовки на «Гродно Азот» нет

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал, что забастовки на «Гродно Азот» нет, пишет Onliner.

«Утром порядка 100 человек пытались заблокировать вход на "Гродно Азот". Большинство из них не имеют отношения к заводу. В настоящее время технический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. Забастовки, о которой писали в некоторых телеграм-каналах, нет. Остальные предприятия концерна тоже работают в штатном режиме», — сказал Тищенко.

С утра к проходной, где собрались люди, приехали автозаки, рассказал Onliner председатель профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андрей Рожинский. Силовики проверяли у людей пропуска, чтобы убедиться в принадлежности собравшихся к предприятию. Сообщений о приостановке производства и задержаниях главе профсоюза не поступало.

На предприятии Onliner отказались давать комментарии по телефону и сказали, что предоставят информацию только по письменному запросу. В МВД информацию о задержаниях подтвердили.

«Сегодня утром у проходной завода собралось около сотни человек, которые призывали рабочих присоединиться к забастовке. Среди них были как сотрудники предприятия, так и граждане, не имеющие отношения к производству. На неоднократные требования милиции разойтись они не реагировали, несколько человек были задержаны в рамках административного процесса. Сейчас у проходной никого нет» — рассказал Onliner начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

10:5926 октября
 
 
 
 
 

Минпром: заводы работают в штатном режиме

Беларуские заводы работают в штатном режиме, сказал РИА «Новости» помощник министра промышленности Чеслав Шульга. Это же сказала пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.

Пресс-служба сказала РИА «Новости», что БелАЗ продолжает работу в штатном режиме.

В администрации МТЗ агентству Sputnik сказали, что завод также работает в штатном режиме

«Утренняя смена началась, как обычно, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт», — заявили Sputnik в администрации предприятия.

По словам руководства, на заводе «есть рабочие с разными точками зрения, это нормально».

«Пока говорить о том, что случилась какая-то нестандартная ситуация на предприятии, нет никаких оснований. Во всяком случае, ни одного человека на улице, возле проходной нет», — сказали в администрации.

11:2026 октября
 
 
 
 
 

«Вясна»: во время протестов 26 октября задержали как минимум 37 человек

Правозащитному центру «Вясна» известны имена 37 задержанных сегодня в Беларуси. Список задержанных, который ведут правозащитники, продолжает обновляться.

13:5726 октября
 
 
 
 
 

В Минске проходят студенческие акции протеста

Возле здания юрфака БГУ проходит протестная акция студентов, передает корреспондент «Медиазоны». Силовики приезжали к собравшимся несколько раз, однако никого не задержали.

14:0326 октября
 
 
 
 
 

«Вясна»: на акциях протеста 26 октября задержали уже более 100 человек

В Беларуси на акциях протеста сотрудники милиции задержали как минимум 124 человека, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список задержанных, который ведут правозащитники, продолжает обновляться.

9:2327 октября
 
 
 
 
 

В утренней цепи солидарности на Дзержинского задержали семь медиков РНПЦ «Кардиология»

На утренней акции на проспекте Дзержинского задержаны семь медиков РНПЦ «Кардиология», передает TUT.by со ссылкой на сотрудников центра.

В акции участвовало 20-25 человек. Вскоре к собравшимся подъехали микроавтобусы с силовиками — часть медиков успела убежать и спрятаться в переходе.

По информации TUT.by, задержан врач рентгеноперационной Олег Полонецкий, кардиохирург Владимир Андрущук, заведующая отделением компьютерной томографии Ирина Гайдель, рентгенэндоваскулярный хирург Максим Цыбульский, анестезиологи-реаниматологи Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай и Евгений Полойко.

Медики объяснили изданию, что из-за задержания коллег «заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда».

Позже телеграм-канал «Белые халаты» без ссылки на источник написал, что в цепи солидарности задержаны девять медиков и что плановые операции временно приостановлены.

Около 11 часов утра двух задержанных медиков выпустили из Московского РУВД, сообщила «Радыё Свабода». На них составили протоколы по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Обновлено в 9:58. Добавлена информация телеграм-канала «Белые халаты».

Обновлено в 10:46. Добавлена информация об освобождении медиков.

12:4927 октября
 
 
 
 
 

МВД: на акциях 26 октября задержано более 500 человек

На протестных акциях в понедельник, 26 октября, в Беларуси задержано более 500 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова Sputnik.

434 человека в ожидании судов по административным делам помещены в изоляторы.По словам Чемодановой, которые передает агенство, «агрессивно настроенные граждане блокировали дороги и оказывали неповиновение и сопротивление при задержаниях».

Позже в пресс-релизе милиция уточнила, что по Беларуси задержан 581 человек, из них 486 в Минске.

В списках правозащитного центра «Вясна» на 12:49 значится 371 задержанный, у волонтеров телеграм-канала «Списки задержанных» — 598.

Обновлено в 13:05. Добавлено сообщение пресс-службы МВД.

13:2627 октября
 
 
 
 
 

С «Белоруснефти» за «нарушение трудового законодательства» уволили шестерых сотрудников, присоединившихся к забастовке

В Речице с «Белоруснефти» уволили шестерых сотрудников, которые 26 октября записали видеообращение и присоединились к забастовке, сообщает TUT.by.

Через час после публикации обращения из Гомеля в Речицу на разговор с сотрудниками приехало начальство «Белоруснефти». Напрямую об увольнении им не сказали. Вечером на зарплатные карточки им пришли деньги — по утверждению нефтяников, это был «итоговый счет».

27 октября администрация «Белоруснефти» подтвердила увольнение сотрудников. Официальная причина — «нарушение трудового законодательства».

«Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет», — прокомментировали TUT.by в администрации.

14:3927 октября
 
 
 
 
 

Лукашенко о забастовках: студентов — отчислить, преподавателей — уволить

Студенты, участвующие в протестах, должны быть отчислены из университетов, заявил Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебеларуского народного собрания.

По его словам, в связи с забастовками он поручил премьер-министру «никого не уговаривать [учиться и работать]».

«Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. И не только он, но и дети. Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы. Студенты, пришли учиться — учитесь. Кто вышел в нарушение закона нанесанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Отправьте кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены. То же самое преподаватели — их единицы — но которые гадко ведут себя в вузах».

Лукашенко считает, что следующий этап протестов — радикализация, и «она происходит». Он обратился к родителям — «уберите своих детей с улиц, чтобы потом не было больно».

13:4028 октября
 
 
 
 
 

У центрального офиса МТС задержано несколько сотрудников компании

Возле центрального офиса МТС сотрудники ОМОН задержали несколько сотрудников компании, которые вместе с коллегами стояли в цепочке солидарности, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, известно о задержании семерых сотрудников. На видео, опубликованном «Радыё Свабода», люди забегают в здание, вслед за ними бегут омоновцы. На кадрах видно задержание троих человек, одного из них при задержании били.

14:2028 октября
 
 
 
 
 

В БГТУ люди в штатском задержали студента

Неизвестные люди в штатском задержали студента 4 курса факультета информационных технологий БГТУ Юрия Карленка, сообщает телеграм-канал «Салідарны БДТУ».

На опубликованном каналом видео трое человек в гражданской одежде ведут по коридору университета студента. Другие студенты требуют отпустить Карленка, но люди в штатском не реагируют. По информации канала, после того, как студента вывели из здания университета, его посадили в серебристую легковушку на территории вуза.

Спустя сорок минут студента отпустили, предварительно проверив телефон и зачетку.

Обновлено в 14:35. Добавлена информация об освобождении студента.

11:132 ноября
 
 
 
 
 

С электротехнического завода уволены 25 бастующих сотрудников

С Минского электротехнического завода уволены 25 сотрудников, которые приняли участие в забастовке, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.

Об увольнении заводчан информагенству сообщил уже бывший ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.

«Меня тоже уволили с сегодняшнего дня. У меня более 20 лет стажа работы на предприятии. Я узнал об увольнении, находясь в отпуске. Официальная причина — нанесение ущерба предприятию, неофициально — моя позиция по отношению к забастовке, к тому, что происходит в стране», — рассказал инженер.

     
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