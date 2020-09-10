Похищение Марии Колесниковой

Неизвестные увезли Марию Колесникову в микроавтобусе
Утром возле Национального художественного музея Минска неизвестные посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении, сообщает TUT.by со ссылкой на очевидца.
По словам очевидицы по имени Анастасия, все произошло около 10:05 возле Национального художественного музея. Очевидица шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову
«Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту, и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают», — рассказала TUT.by Анастасия.
По словам очевидицы, снять происходящее на телефон она не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.
TUT.by сообщает, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.
Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10 :13 сказал TUT.by, что Колесникова находилась одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от TUT.by и стал выяснять, где она находится. В 11:00 телефон Родненкова стал недоступен.
«Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними», — сказал изданию член Координационного совета Максим Знак.
По информации «Еврорадио», Колесникова направлялась в почтовое отделение на улице Энгельса, чтобы забрать некий пакет, который ей прислали из КГБ. Об этом она сообщила редактору «Еврорадио» Дмитрию Лукашуку за несколько минут до того, как перестала выходить на связь.
Обновлено в 11:54. Добавлена информация «Еврорадио».
ГУВД Мингорисполкома сообщило, что уточняет информацию о пропаже Колесниковой
Милиция Минска уточняет информацию о том, что Марию Колесникову увезли неизвестные. Об этом ГУВД Мингорисполкома сообщило «РИА Новости»
«Уточняем данную информацию», — рассказала представитель пресс-службы.
Пресс-секретарь штаба Бабарико сообщил, что на связь не выходят несколько членов КС
Кроме членов Координационного совета Марии Колесниковой и Антона Родненкова, на связь не выходит исполнительный секретарь КС Иван Кравцов. Об этом пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Герман сообщил Onliner.
«Пока на связь не выходят Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК», — сказал Герман.
ГУВД Мингорисполкома сообщило, что не имеет информации о задержании Колесниковой и членов КС
Минская милиция не имеет информации о задержании представителей Координационного совета, включая Марию Колесникову, сообщили «РИА Новости» в ГУВД Мингорисполкома.
КГК сообщил, что не знает о задержании членов КС
Комитет госконтроля не имеет информации о задержании членов Координационного совета. Об этом в ведомстве сообщили TUT.by.
Следственный комитет также не знает о задержании Колесниковой
Следственный комитет Беларуси не располагает информацией о задержании Марии Колесниковой. Об этом ведомство сообщило Sputnik.
Родственники Колесниковой планируют подать заявление о ее пропаже
Адвокат пропавшей члена Координационного совета Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила, что ее родственники собираются подать заявление о ее пропаже, пишет «РИА Новости».
«Намерены подать сейчас заявление об исчезновении… Родственники должны обратиться», — сообщила «РИА Новости» Казак. По ее словам, о местонахождении Колесниковой нет информации с утра понедельника.
ДФР провел обыск в квартире исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыск в квартире пропавшего Ивана Кравцова, исполнительного секретаря Координационного совета, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарико.
Родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже в милицию
Родные члена Координационного совета Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже, сообщает штаб Виктора Бабарико.
«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — сказано в сообщении штаба.
«Беларусь 1»: Мария Колесникова задержана на украинской границе
Члены Координационного совета Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков прошли во вторник пограничный контроль на границе с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на Погранкомитет Беларуси.
По сообщению «Беларусь 1», Ивану Кравцову и Антону Родненкову удалось перейти границу. Мария Колесникова была задержана при попытке «незаконно покинуть территорию Беларусь».
В телегерам-канала «БЕЛТА» опубликовано видео, на котором Иван Кравцов на камеру говорит: «Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время».
В Госпогранкомитете сначала не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое, уточняет TUT.by.
Позже в телеграм-канале «БЕЛТА» появилось официальное обращение Госпогранкомитета. В нем утверждается, что Марию Колесникову выпихнули из машины.
«Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничной контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины».
Представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский в комментарии «Радыё Свабода» сообщил, что «сейчас идет разбирательство, чтобы дать этой ситуации правовую оценку». Бычковский подтвердил, что Мария Колесникова задержана пограничниками.
Член президиума Координационного совета Максим Знак сказал «Интерфаксу», что Мария Колесникова не собиралась покидать пределы Беларуси.
Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков перестали выходить на связь утром 7 сентября. КГК и МВД сообщали, что не знают, где находится Колесникова. Вечером ДФР провел обыск в квартире Кравцова.
Обновлено в 9:10. Добавлено заявление беларуского Госпогранкомитета.
Обновлено в 9:35. Добавлен комментарий Госпогранкомитета о том, что Марию Колесникову «выпихнули из машины»
Замглавы МВД Украины: выезд членов Координационного совета не был добровольным
Выезд членов Координационного совета из Беларуси не был добровольным, сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.
«Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь», — пишет замминистра.
Собеседник агентства «Интерфакс-Украина» передает, что при попытке «фактической депортации» Мария Колесникова порвала паспорт.
Тем временем Государственная пограничная служба Украины сообщает, что «в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А. Родненков и И. Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством».
Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль
Госпогранкомитет Украины сообщил, что члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль. Они проследовали на территорию Украины.
Замглавы МВД Украины ранее написал, что выезд членов Координационного совета не был добровольным. Мария Колесникова осталась на территории Беларуси.
Лукашенко в интервью российским СМИ: Колесникова «хотела убежать к своей сестре в Украину»
Александр Лукашенко в интервью российским СМИ рассказал, что Мария Колесникова «хотела убежать к своей сестре в Украину». «И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», передает слова Александра Лукашенко корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков.
Мария Колесникова была задержана при попытке «незаконно покинуть территорию Беларусь». Член Координационного совета Максим Знак в комментарии TUT.by говорил, что «у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно».
Штаб Бабарико сообщил, что Колесникову удерживают в Мозырском погранотряде; в воинской части это отрицают
Штаб Виктора Бабарико сообщил, что по информации анонимных источников Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257).
В интересах Марии Колесниковой наняли местного адвоката. Он подал в часть уведомление о принятии защиты и копию ордера. Там ему ответили, что Марии Колесниковой в данной военной части нет.
Госпогранкомитет Беларуси подтвердил задержание Марии Колесниковой. Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что та «хотела убежать к своей сестре в Украину». Член Координационного совета Максим Знак намерение Марии Колесниковой бежать из страны опровергал.
Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Киеве
Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и ответственный секретарь Иван Кравцов вышли на связь и находятся в Киеве, сообщает КС в своем телеграм-канале.
«Они в безопасности и чувствуют себя нормально. Информация будет дополнена», — говорится в сообщении.
Пограничники подтвердили, что Мария Колесникова находится у них
Марию Колесникову еще не отпустили пограничники, продолжается разбирательство «по утреннему инциденту», сообщили «РИА Новости» в Погранкомитете Беларуси.
Ранее штаб Виктора Бабарико со ссылкой на источники сообщил, что Колесникова находится в Мозырьском пограничном отряде, но в части это отрицали.
Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, как силовики заставили их покинуть Беларусь
Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, как силовики заставили их покинуть Беларусь. Об этом они говорили на пресс-конференции, которую транслирует «Радiо Свобода».
Оба оппозиционера отметили, что силовики пытались заставить уехать из страны и Марию Колесникову, но та порвала свой паспорт, из-за чего ее не смогли выпустить из страны.
По словам Кравцова и Родненкова, поздно вечером 7 сентября силовики провели целую операцию по их выдворению из Беларуси. Они хотели инсценировать, будто Кравцов на своей машине покинул страну вместе с Колесниковой и Родненковым.
Как рассказывают Родненков и Кравцов, в действительности сначала их по отдельности везли на микроавтобусах в колонне из 4-5 машин. Перед беларуским погранпунктом Кравцову велели сесть за руль своей машины вместе с другими силовиками. Пограничникам показали паспорта Кравцова, а также Родненкова и Колесниковой, которых в это время в машине не было, и, несмотря на это, пограничник разрешил машине пересечь границу.
По пути на границу с Украиной колонна остановилась у здания КГБ, рассказал Кравцов, там оказалась Колесникова. Родненков уточнил, что Марию Колесникову силой затолкали на заднее сиденье машины Кравцова, после чего двери заблокировали. Мария кричала, что никуда не поедет, а, увидев свой паспорт в машине, порвала его на мелкие куски и выбросила из окна. Затем она сама выбралась из заднего окна машины и пошла обратно в сторону беларуской границы.
Кравцов отметил, что силовики изначально требовали от него сразу тронуться с места, как Колесникову посадят в его машину, однако он ослушался их, что и позволило политику покинуть автомобиль. После этого уже на нейтральной территории машину Кравцову пытались заблокировать, но ему удалось добраться до украинского погранпоста.
Кроме того, Кравцов и Родненков отметили, что перед попыткой их выдворить из страны с ними обоими силовики, которые не представлялись, провели беседы. Они говорили, что Кравцову из-за его прошлого места работы грозит уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. «Сказали, что в любом случае экономические статьи имеют широкую трактовку, следствие — дело долгое, и я должен принимать решение быстро», — рассказал Кравцов.
Более того, он отметил, что больше всего силовиков интересовало выдворение именно Колесниковой для «деэскалации насилия в стране».
Родненков добавил, что в машине они обнаружили авиабилет для Колесниковой в Мюнхен, а для него и Кравцова — в Турцию.
«Еврорадио» сообщило об обыске в квартире Марии Колесниковой
Силовики в масках пришли домой к Марии Колесниковой. «Еврорадио» сообщает, что у нее проходит обыск. В подъезд никого не пускают. При этом местонахождение Колесниковой до сих пор неизвестно.
Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского
Мария Колесникова находится в СИЗО-1 на улице Володарского, сообщает TUT.by со ссылкой на ее отца Александра Колесникова.
— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — рассказал Колесников.
- 9 сентября 2020, 17:39
СК: члены Координационного совета дестабилизировали обстановку в стране через СМИ и интернет
Следственный комитет утверждает, что члены Координационного совета «дестабилизировали обстановку в стране» через СМИ и интернет. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.
СК сообщает, что продолжает расследование уголовного дела по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности).
«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов», — пишет СК.
СК подтверждает, что члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу как подозреваемые. Также по подозрению в совершении преступления по этому же делу задержан адвокат штаба Бабарико Илья Салей.
Адвокат: Колесникова рассказала об угрозах в ГУБОПиК и о вывозе ее на границу с Украиной
Мария Колесникова рассказала своему адвокату Людмиле Казак об угрозах в свой адрес и о подробностях вывоза ее на украинскую границу, пишет штаб Виктора Бабарико.
Колесникова рассказала адвокату, что 7 сентября после задержания возле Национального художественного музея ее доставили в ГУБОПиК, где она провела примерно половину дня. Там она столкнулась с «угрозами физической расправы», которые, находясь в здании ГУБОПиК, «воспринимать кроме как реальными не могла». По фактам угроз лишения жизни Колесникова намерена подавать заявления.
Затем, сообщает адвокат, Колесникову привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как Колесникова отказалась, её насильно вывезли на беларуско-украинскую границу.
Казак обращает внимание, что у Колесниковой нет никаких документов о задержании. По словам Колесниковой, ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября, в котором не указано кем, когда и где она была задержана. В связи с этим, отмечает адвокат, неясно, с какого времени исчислять 10-дневный срок, за который должно быть предъявлено обвинение.
Колесникова, по словам адвоката, расценивает события последних дней как похищение и намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу.
Сейчас Колесникова находится в СИЗО с шестью соседками. Вечером 9 сентября Александр Колесников смог передать дочери необходимые вещи. По словам адвоката, у Колесниковой есть ушибы на теле и болят руки — она объясняет это тем, что ее силой заталкивали в автомобиль и удерживали в нем. В СИЗО Колесниковой оказывали помощь из-за проблем с давлением и сердцем. Казак сообщила, что намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы.
Адвокат ожидает, что утром 10 сентября состоится допрос Колесниковой.
Мария Колесникова просит возбудить уголовное дело против силовиков, которые пытались вывезти ее за границу
Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела, сообщает штаб Виктора Бабарико. Она просит возбудить дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК по статьям 182, 183 и 186 УК РБ.
В заявлении Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Также она описывает все, что с ней происходило 7 и 8 сентября.
«Заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально», — приводит штаб фрагменты заявления.
Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не выходили на связь 7 сентября. На следующее утро Антона Родненкова и Ивана Кравцова заставили покинуть Беларусь. 9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского.