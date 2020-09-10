Похищение Марии Колесниковой

Неизвестные увезли Марию Колесникову в микроавтобусе

Утром возле Национального художественного музея Минска неизвестные посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении, сообщает TUT.by со ссылкой на очевидца.

По словам очевидицы по имени Анастасия, все произошло около 10:05 возле Национального художественного музея. Очевидица шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову

«Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту, и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают», — рассказала TUT.by Анастасия.

По словам очевидицы, снять происходящее на телефон она не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

TUT.by сообщает, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10 :13 сказал TUT.by, что Колесникова находилась одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от TUT.by и стал выяснять, где она находится. В 11:00 телефон Родненкова стал недоступен.

«Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними», — сказал изданию член Координационного совета Максим Знак.

По информации «Еврорадио», Колесникова направлялась в почтовое отделение на улице Энгельса, чтобы забрать некий пакет, который ей прислали из КГБ. Об этом она сообщила редактору «Еврорадио» Дмитрию Лукашуку за несколько минут до того, как перестала выходить на связь.

Обновлено в 11:54. Добавлена информация «Еврорадио».