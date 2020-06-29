МВД Беларуси начало проверку в отношении объявившего об участии в президентских выборах Валерия Цепкало

Белорусская милиция проводит доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало — одного из потенциальных конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова рассказала изданию TUT.by.

— Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка, — сказала Чемоданова.

Валерий Цепкало — один из семи белорусских политиков, объявивших о готовности участвовать в президентских выборах, которые пройдут 9 августа.

По информации анонимного телеграм-канала «Папаратор», заявление на Цепкало написал белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи. Ранее Игдеджи утверждал, что в качестве подрядчика строил дом Цепкало, и тот не расплатился за работу. Сам Цепкало назвал слова бизнесмена «чушью».

Лукашенко против кукловодов из «Газпрома» (а может быть, и выше). В Беларуси задержан уже второй участник президентских выборов — банкир Виктор Бабарико

В начале избирательной кампании действующий президент Александр Лукашенко публично упомянул о «компромате» на Цепкало, назвав его своим «бывшим помощником».

— Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом, — говорил Лукашенко.

Выпускник МГИМО и бывший сотрудник МИДа, Валерий Цепкало на выборах в 1994 году работал в штабе Александра Лукашенко, позже был послом в США и Мексике, а по завершении дипломатической карьеры стал советником президента по науке и технологиям. В 2006 году он основал Парк высоких технологий (ПВТ). В 2017 году Лукашенко отправил его в отставку, по версии самого Цепкало — за то, что он выступил против уголовного преследования бизнесменов.

Цепкало — уже третий потенциальный кандидат в президенты, в чью избирательную кампанию вмешиваются белорусские силовики. Ранее фигурантами уголовных дел стали заявившие об участии в выборах блогер Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико, а также члены их инициативных групп.

Тихановский обвиняется в воспрепятствовании проведению выборов (статья 191 УК Республики Беларусь) и в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ). В чем именно обвиняется Бабарико, неизвестно, его адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Предположительно, он стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов (статья 234 УК РБ) и легализации средств, добытых преступным путем (статья 235 УК РБ).