В Беларуси прокурор запросил 14 лет колонии для экс‑начальника охраны Лукашенко

В Верховном суде Беларуси 9 июля представители обвинения запросили наказание фигурантам «дела Втюрина», сообщает «Радио Свобода». Бывшего начальника службы охраны президента Александра Лукашенко и заместителя главы Совбеза Андрея Втюрина, обвиняемого по части 3 статьи 430 УК Беларуси (получение взятки), части 5 статьи 16 (соучастие) и части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере), прокуратура просит приговорить к 14 годам колонии усиленного режима. Кроме того, гособвинители настаивают на лишении его звания полковника и права занимать руководящие должности.

В прениях прокурор отметил, что Втюрин не признал вины и не раскаялся.

Для остальных обвиняемых по делу обвинение запросило от 2,3 лет до 7,5 лет лишения или ограничения свободы либо штраф в 135 размере тысяч белорусских рублей (чуть больше 55 тысяч долларов).

Выпускник российского Саратовского высшего военного училища МВД и Академии МВД Беларуси Андрей Втюрин работал на разных должностях в службе охраны Лукашенко с 1995 года; с 2007 по 2014 год руководил ей. После этого был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси и проработал на этой должности до задержания в апреле 2019 года.

О задержании Андрей Втюрина стало известно 29 апреля 2019 года. 4 мая арест Втюрина подтвердили в КГБ. Там сообщили, что чиновник был «задержан с поличным при получении взятки в размере 148 600 долларов от российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь».

В декабре 2019 года КГБ сообщил о завершении расследования «дела Втюрина» и раскрыл суть обвинения. Фигурантам вменяют получение и дачу взяток за помощь с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения в Беларусь. У обвиняемых изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро и более килограмма золота.

10 марта 2020 года дело начал рассматривать Верховный суд. Вместе с Андреем Втюриным на скамье подсудимых оказались еще 15 человек — сотрудники госорганов, банков и коммерческих структур. Некоторые из обвиняемых пошли на сделку со следствием.

На суде обвинение утверждало, что Андрей Втюрин брал взятки у сотрудников российских компаний, связанных с поставками телекоммуникационного оборудования. За покровительство им он получил 180 тысяч долларов. Еще 9 тысяч долларов он получил от россиян за помощь с закупкой охранного оборудования для исправительной колонии. Максимальное наказание, которое грозит Втюрину по совокупности обвинений — 15 лет лишения свободы.

«Радио Свобода» отмечает, что в процессе несколько раз объявлялись продолжительные перерывы.

Перед началом судебных прений 7 июля адвокат Втюрина подал ходатайство о приобщении к делу характеристик с его места работы, а именно из охраны Лукашенко и Совбеза. В обоих документах Андрей Втюрин назван профессионалом и ответственным сотрудником.

В мае 2019 года Александр Лукашенко рассказал, что силовики заинтересовались Втюриным еще до его перехода на службу в Совет безопасности. Он опроверг слухи о связи бывшего охранника с экс-послом России в Беларуси Михаилом Бабичем, которого Владимир Путин отправил в отставку через день после сообщения о задержании Андрея Втюрина.

«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, — сказал Лукашенко. — Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой, и хорошая сторона у него была как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс — иди и работай. Что, заместитель госсекретаря — плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности».