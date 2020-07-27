Суд приговорил экс‑начальника охраны Лукашенко к 12 годам колонии

Верховный суд Беларуси 27 июля озвучил решение по громкому «делу Втюрина», передает TUT.by. Бывшего начальника службы охраны президента Александра Лукашенко и заместителя главы Совбеза Андрея Втюрина, обвиняемого по части 3 статьи 430 УК Беларуси (получение взятки), части 5 статьи 16 (соучастие) и части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере) суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. По решению суда, он лишен звания полковника, у него конфискуют 192 тысячи долларов.

Помимо Втюрина обвиняемыми по делу проходят 15 человек. Один из них получил штраф — 5 тысяч базовых. Остальным Верховный суд назначил от 2 до 7 лет лишения или ограничения свободы, одному — штраф 5 тысяч базовых.

Выпускник российского Саратовского высшего военного училища МВД и Академии МВД Беларуси Андрей Втюрин работал на разных должностях в службе охраны Лукашенко с 1995 года; с 2007 по 2014 год руководил ей. После этого был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси и проработал на этой должности до задержания в апреле 2019 года.

О задержании Андрей Втюрина стало известно 29 апреля 2019 года. 4 мая арест Втюрина подтвердили в КГБ. Там сообщили, что чиновник был «задержан с поличным при получении взятки в размере 148 600 долларов от российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь».

В декабре 2019 года КГБ сообщил о завершении расследования «дела Втюрина» и раскрыл суть обвинения. Фигурантам вменяют получение и дачу взяток за помощь с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения в Беларусь. У обвиняемых изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро и более килограмма золота.