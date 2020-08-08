В Псковской области задержали троих сотрудников «Открытой России», ехавших наблюдать за выборами в Беларуси

В Псковской области задержали троих сотрудников «Открытой России», ехавших наблюдать за президентскими выборами в Беларуси. Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе организации.

Силовики задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова около 5 утра, когда он ехал на рейсовом автобусе. При этом остальных пассажиров пропустили через границу. С Пивоваровым уже несколько часов нет связи.

Кроме того, около 7 утра задержали петербургских сотрудников организации Даниила Потапова и Александра Федосеева. В «Открытой России» отметили, что Потапов с Федосеевым ехали отдельно от Пивоварова. Они также не выходили на связь несколько часов.

Позднее Потапова и Федоссева нашли в пограничном пункте в Себеже, рассказала председательница «Открытой России» Анастасия Буракова. В организации добавили, что на них составляют «административный материал».

Через несколько часов Пивоварова нашли в пограничном отделе в городе Рудня Смоленской области, сообщила Буракова со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. Исполнительному директору вменяют статью 18.7 КоАП (неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы).

Обвнолено в 13:02 и 15:20. Добавлена информация о нахождении Потапова, Федосеева и Пивоварова.