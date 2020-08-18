Директора музея в Волковыске, отказавшегося подписать протокол на выборах, нашли мертвым

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил, что нашел тело директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона 29-летнего Константина Шишмакова — одного из двух членов избирательной комиссии, отказавшегося подписать на выборах итоговый протокол.

В сообщении отряда лишь указывается, что Шишмаков «погиб». «Наша Нiва» уточняла, что тело Шишмакова нашли в реке Неман, однако позже убрала эту деталь из сообщения. Tut.By без ссылок на источник информации пишет, что обстоятельства его гибели похожи на суицид, однако подтверждения этой информации, в том числе от СК, пока нет.

Шишмаков отказался подписывать протокол 9 августа вместе с еще одним членом избирательной комиссии, имя которого связавшийся позже с изданием Tut.By отец директора музея вспомнить не смог. Следующую неделю Шишмаков провел в отпуске, а в минувшую субботу пришел на работу и позвонил жене, чтобы сказать, что управлять музеем он больше «не хочет и не может». С тех пор связь с ним пропала. Узнав об этом, отец молодого человека подал заявление о пропаже сына в два отделения милиции.

18 августа — до того, как стало известно об обнаружении тела молодого человека — возле Национального художественного музея в Минске состоялся пикет; сотрудники музея вышли с плакатами: «Где Константин Шишмаков?» и «Геноцид?».