Суд прекратил административные дела четырех гродненцев, обвиняемых в участии в митингах

Октябрьский районный суд Гродно не стал наказывать четырех местных жителей, обвиняемых в участии в митингах. Об этом сообщает «Блог Гродно s13.ru».

По информации издания, судья Денис Романишко рассматривал дела троих гродненцев — 19-летнего Виктора и 45-летнего Альбрета — и жителя Скидаля Виталия. Их задержали 10-11 августа возле местной филармонии и обвиняли по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение правил митинга). Кроме того, суд рассматривал дело еще одного неназванного жителя Гродно, которого задержали, когда его машина стояла на светофоре.

«Свою вину задержанные не признали — в акциях не участвовали, протестной атрибутики не было, лозунгов не выкрикивали», — передает «Блог Гродно s13.ru». Судья прекратил дела «в связи с отсутствием фактов нарушения».

Как рассказал на суде Виктор, во время задержания он был с друзьями в машине, которая стояла на обочине недалеко от филармонии — компания решила переждать пробку. В какой-то момент, передает издание слова гродненца, друзья увидели убегающую от бойцов ОМОНа толпу.

«Когда омоновцы пробегали мимо нашей машины, они остановились и начали орать, мол, открывай, или мы окна разобьем. Водитель, мама одного из пассажиров, открыла двери и нас начали по одному доставать оттуда. Омоновцы ругались матом и били нас. Бросили в автозак и завезли в ИВС на Гая. Там мы пробыли до утра следующего дня», — рассказал Виктор.

В составленном милицией протоколе говорится, что юноша «принял активное участие в массовой акции, публично выражал свои политические взгляды».

Альберт, Виталий и еще один гродненец также пожаловались на избиения со стороны силовиков.