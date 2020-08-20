Павел Северинец стал фигурантом дела о массовых беспорядках

Политика Павла Северинца задержали на трое суток. Об этом в фейсбуке сообщила его мать Татьяна.

«После разговора с адвокатом очевидно, что это уголовное дело по статье 293 УК [массовые беспорядки], как у Тихановского, Статкевича и других. Завтра адвокат идет на допрос», — написала его жена Ольга.

Близкие Северинца сообщают, что его задержали «по статье 108». Вероятно, имеется в виду статья 108 УПК (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Завтра, 21 августа, он должен был освободиться после отбытия очередного административного ареста за нарушение порядка организации митинга (статья 23.34 КоАП).

42-летний Павел Северинец — писатель и политик, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». В 2005 году Северинца, координировавшего протесты против выдвижения Лукашенко на третий срок, осудили на три года ограничения свободы по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Он отбывал наказание на лесоповале; Amnesty International признала его узником совести; благодаря амнистии Северинец вышел на свободу через два года.

19 декабря 2010 года, в день очередных выборов президента, его снова задержали, а спустя полгода приговорили к трем годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по той же 342-й статье. Второй срок Северинец отбыл полностью.

В декабре прошлого года он получил 15 суток административного ареста после акции протеста против «углубленной интеграции» Беларуси с Россией накануне встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

7 июня Северинца задержали на акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста.