Sputnik: по факту создания Координационного совета возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти после создания Координационного совета в Беларуси, передает Sputnik со ссылкой на генпрокурора Александра Конюка.
Как сказал Конюк, 18 августа «группой граждан было заявлено создание Координационного совета, целями которого в том числе являются организация и передача власти». Дело возбуждено по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — пояснил он.
Позже председатель Следственного комитета Иван Носкевич уточнил «Белте», что дело возбудили по части 3 статьи 361 УК (призывы к захвату власти, совершенные через СМИ или интернет). Делом будет заниматься Главное следственное управление СК, отчитался Носкевич.
Один из членов координационного совета Максим Знак рассказал «Еврорадио», что, на его взгляд, «нет никаких оснований утверждать, что есть основания для применения статьи 361».
Обновлено и исправлено в 14:32 и в 14:48. Добавлен комментарий Знака. Уточнено, что речь идео не о захвате власти, как следовало из первой новости Sputnik, а о призывах к нему, в связи с чем изменен заголовок. Добавлен комментарий Носкевича.
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