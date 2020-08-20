Sputnik: по факту создания Координационного совета возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти после создания Координационного совета в Беларуси, передает Sputnik со ссылкой на генпрокурора Александра Конюка.

Как сказал Конюк, 18 августа «группой граждан было заявлено создание Координационного совета, целями которого в том числе являются организация и передача власти». Дело возбуждено по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — пояснил он.

Позже председатель Следственного комитета Иван Носкевич уточнил «Белте», что дело возбудили по части 3 статьи 361 УК (призывы к захвату власти, совершенные через СМИ или интернет). Делом будет заниматься Главное следственное управление СК, отчитался Носкевич.

Статья 361 УК. Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь 1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, — наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Один из членов координационного совета Максим Знак рассказал «Еврорадио», что, на его взгляд, «нет никаких оснований утверждать, что есть основания для применения статьи 361».

Обновлено и исправлено в 14:32 и в 14:48. Добавлен комментарий Знака. Уточнено, что речь идео не о захвате власти, как следовало из первой новости Sputnik, а о призывах к нему, в связи с чем изменен заголовок. Добавлен комментарий Носкевича.