Адвокат: силовики тайно вывезли в Беларусь следователя, задержанного в Пскове после увольнения

Следователя Андрея Остаповича, задержанного в Пскове после увольнения из беларуского СК, тайно вернули в Беларусь, сообщил «Медиазоне» его адвокат Вячеслав Головин.

Как передал защитник, вечером Остаповича «якобы официально отпустили» из псковского отдела полиции №1. «Из дежурки его забрали неизвестные. Довезли до границы с Беларусью, перевезли через границу и высадили в деревне Юховичи», — рассказал Головин. Он уверен, что это сделали силовики в штатском.

О задержании следователя стало известно днем ранее. Остапович уволился из СК, так как не хотел «участвовать в сокрытии преступлений», писал TUT.by. Он выложил рапорт об увольнении, в котором резко критиковал руководство, в инстаграм; сейчас публикация недоступна, она удалена соцсетью как нарушающая «руководство сообщества».

Остапович пытался уехать через Россию в Латвию, но не смог из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Адвокат Головин говорил, что в Беларуси на его подзащитного завели уголовное дело и Остаповича планируют экстрадировать. «Насколько я знаю, он получил добро на политическое убежище в Латвии, но не успел получить визу, потому что консульство было закрыто», — добавил адвокат.

Позже «Псковская губерния» опубликовала видео, на котором Головин говорит, что Остапович пока находится на свободе.

Обновлено в 14:20. Добавлена информация «Псковской губернии».