МВД оценило численность «Марша новой Беларуси» в 20 тысяч человек

МВД оценило число участников «Марша новой Беларуси», прошедшего в Минске 23 августа, в 20 тысяч человек, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице — около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно — не более трех тысяч человек», — говорят в милиции.

Такую же цифру вчера называли ведущие государственного государственного телеканала «Беларусь 1». В то же время Euroradio и TUT.by оценили численность протестующих примерно в 100 тысяч человек.

Марш новой Беларуси. Онлайн

23 августа в Минске и других городах прошли акции протеста из-за фальсификаций на президентских выборах и милицейского насилия.

В столице демонстранты дошли до резиденции Александра Лукашенко, она была оцеплена. Протестующие постояли напротив силовиков и разошлись.

После этого пресс-служба политика опубликовала видео, как он выходит в экипировке и с автоматом из вертолета, прилетевшего в резиденцию. Лукашенко сопровождал его 15-летний сын Николай; он тоже был вооружен.