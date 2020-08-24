Мать погибшего Никиты Кривцова рассказала, что в морге отказались показывать тело и проводить опознание

Мать погибшего Никиты Кривцова Анжелика Кухто рассказала «Еврорадио», что сотрудники морга не показывают тело ее сына и отказываются проводить опознание.

По ее словам, в морге утверждают, что не будут проводить опознание без следователя, «а следователь отказывается туда ехать». Кухто добавила, что в Следственном комитете отцу Кривцова показали черно-белое фото, сделанное в месте, где было найдено тело. На фотографии, говорит мать погибшего, можно было опознать только шорты и футболку.

Женщина рассказала журналистам, что на руке у сына среди множества татуировок набита матрешка, на которой написано имя его дочери — Варвара. Кухто считает, что этой татуировки было бы достаточно для опознания.

Ранее «Наша Нiва» сообщила, что в Минске нашли мертвым 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, который пропал 12 августа. По информации издания, тело Кривцова со следами избиения обнаружили в лесу в Партизанском районе Минска.

Жена Кривцова Елена писала, что все это время молодой человек не выходил на связь, а в списках задержанных его не было.

По данным Nexta, тело Кривцова было в петле. Жена подтвердила русской службе «Би-би-си», что молодого человека нашли повешенным. «Насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно», — сказала Елена. Она уточнила, что не знает, участвовал ли тот в протестах.

Следственный комитет утверждает, что милиция не задерживала Кривцова за участие в акциях. 23 августа в телеграм-канале «Молодечно HOME» появилось видео, на котором, как утверждает канал, Кривцов стоит с бело-красно-белым флагом лицом к цепочке милиционеров. Анжелика Кухто в комментарии «Еврорадио» подтвердила, что на видео попал ее сын.



Похороны Никиты Кривцова пройдут во вторник, 25 августа, в Молодечно.