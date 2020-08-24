Путин договорился с Лукашенко о поставках российской вакцины от коронавируса

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пул Первого».

По информации телеграм-канала, Лукашенко и российский президент «обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении». Кроме того, они обсудили коронавирус.

Как пишет «Пул Первого», беларусы «в добровольном порядке» поучаствуют в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. «Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — подчеркивает телеграм-канал. Кто именно будет участвовать в испытаниях, не уточняется.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса российский президент сообщил 11 августа. Путин рассказывал, что вакцину испытывала на себе одна из его дочерей. По словам российского президента, после двух прививок у нее немного поднялось температура, затем дочь вновь почувствовала себя хорошо.

Речь идет о вакцине от центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, куда входят крупнейшие фармкомпании, призывала Минздрав отложить регистрацию, поскольку в центре «не завершили тестирование с участием даже сотен человек».