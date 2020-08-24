«Белсат» и «Еврорадио»: возле МТЗ задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову и члена Координационного совета Дылевского

Бойцы ОМОН задержали доверенное лицо кандидатки в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом сообщает «Белсат».

В пресс-службе штаба Тихановской «Еврорадио» подтвердили задержание Ковальковой.

Как передает Onliner со ссылкой на представителя ГУВД минского городского исполкома, Ковалькову и Дылевского задержали «в рамках административного процесса».

Юрист Лилия Власова во время пресс-конференции Координационного совета рассказала, что Ковалькова и Дылевский обвиняются в «незаконной организации забастовок». Позднее Максим Знак уточнил, что такого состава преступления нет, а их соратникиов обвинили в незаконной организации митинга.

Обновлено и исправлено в 11:53, 13:13 и 13:49. Добавлена информация Onliner, Власовой и Знака. Изначально в заметке Дылевский был назван Дмитрием вместо Сергея. Редакция приносит свои извинения.