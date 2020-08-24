Минобороны отчиталось о вторжении восьми воздушных шаров с «антигосударственной символикой» из Литвы

Министерство обороны объявило о попытке «нарушения воздушного пространства» со стороны Литвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Как говорится в релизе, накануне, 23 августа, «с определенной территории» со стороны Литвы запустили зонд из восьми воздушных шаров «с антигосударственной символикой».
«Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — отчитывается министерство.
Кроме того, Минобороны подготовило документы, чтобы МИД подал ноту литовской стороне.
Издание Belvpo опубликовало, предположительно, видео случившегося. Ролик снят из кабины вертолета, в воздухе виден бело-красно-белый флаг, прикрепленный к связке белых, красных и зеленых шаров. Момент «пресечения полета» в видео не показан.
Обновлено в 16:32. Добавлена информация Belvpo.
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