Минобороны отчиталось о вторжении восьми воздушных шаров с «антигосударственной символикой» из Литвы

Министерство обороны объявило о попытке «нарушения воздушного пространства» со стороны Литвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как говорится в релизе, накануне, 23 августа, «с определенной территории» со стороны Литвы запустили зонд из восьми воздушных шаров «с антигосударственной символикой».

«Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — отчитывается министерство.

Кроме того, Минобороны подготовило документы, чтобы МИД подал ноту литовской стороне.

Издание Belvpo опубликовало, предположительно, видео случившегося. Ролик снят из кабины вертолета, в воздухе виден бело-красно-белый флаг, прикрепленный к связке белых, красных и зеленых шаров. Момент «пресечения полета» в видео не показан.

Обновлено в 16:32. Добавлена информация Belvpo.