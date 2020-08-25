Члена президиума Координационного совета Сергея Дылевского арестовали на 10 суток

Суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток члена президиума Координационного совета и лидера стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского, передает корреспондент «Белсата».
РИА «Новости» уточняет, что Дылевского признали виновным в «организации несанкционированной акции».
Дылевского задержали накануне на проходной МТЗ «в рамках административного процесса». Его доставили в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.
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