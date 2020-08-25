РПЦ: экзарха всея Беларуси митрополита Павла освободили от должности по его просьбе
РПЦ: экзарха всея Беларуси митрополита Павла освободили от должности по его просьбе
25 августа 2020, 17:15
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Священный Синод освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла по его просьбе, сообщил в своем телеграм-канале представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

Митрополит Павел будет возглавлять Кубанскую митрополию.

Как утверждает Легойда, на должность назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Сейчас он временно управляет Борисовской епархией. В разговоре с «Нашей Нiвой» священнослужитель сказал, что не слышал о своем назначении и узнал об этом от журналистов.

     
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