В Минске задержали участника акции в поддержку учителей, когда он заходил в торговый центр с бело‑красным‑белым флагом

В Минске задержали участника акции в поддержку учителей Даниила Шафрана. Об этом «Медиазоне» сообщила сестра задержанного.

По словам сестры, около пяти часов Даниил позвонил и сказал, что «он в Московском РУВД сидит уже без шнурков». Перед этим молодой человек зашел в торговый центр «Столица» с бело-красно-белым флагом.

Шафран позвонила в отдел, там объяснили, что ей необходимо прийти лично, так как милиционеры не дают информацию о задержанных по телефону. Минчанка приехала в РУВД, где ей ответили, что «к ним вообще никто не поступал». «Где он — я без понятия», — добавила Шафран.