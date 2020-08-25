Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска после визита силовиков

Часть сотрудников российской компании «Яндекс» уехала из Минска после того, как в их офис приходили силовики. Об этом The Bell рассказали два источника, знакомые с ситуацией в компании. Пресс-служба «Яндекс» подтвердила ТАСС эту информацию.

Всего в офисе работают примерно 300 человек. Некоторых из них на прошлой неделе вывезла из Беларуси в Россию. The Bell подчеркивает, что пока в Россию уехали только некоторые сотрудники, большинство осталось в Беларуси.

«В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города», — сказали в пресс-службе.

13 августа люди в черной одежде и с оружием пришли офис «Яндекса» в Минске. Они представились работникам сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью. Через несколько часов они ушли, ничего не забрав и никого не задержав. С какой целью силовики приходили в офис компании, не известно.