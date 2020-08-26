Госконтроль проводит обыск в беларуской редакции газеты «Комсомольская правда»

В офис беларуской редакции газеты «Комсомольская правда» пришли сотрудники комитета Госконтроля и налоговой. Они проверяют служебные компьютеры администрации, передает TUT.by.

По словам генерального директора ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Натальи Галезник это «совместная проверка Госконтроля и налоговой». В офис редакции пришло 6 человек. Проверка, говорит Галезник, внеплановая, причин визита сотрудники госструктур не объяснили. Об изъятии техники или документов не сообщается.



Проверка продлится до 6 октября.