Госконтроль проводит обыск в беларуской редакции газеты «Комсомольская правда»
Госконтроль проводит обыск в беларуской редакции газеты «Комсомольская правда»
26 августа 2020, 16:15
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В офис беларуской редакции газеты «Комсомольская правда» пришли сотрудники комитета Госконтроля и налоговой. Они проверяют служебные компьютеры администрации, передает TUT.by.

По словам генерального директора ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Натальи Галезник это «совместная проверка Госконтроля и налоговой». В офис редакции пришло 6 человек. Проверка, говорит Галезник, внеплановая, причин визита сотрудники госструктур не объяснили. Об изъятии техники или документов не сообщается.

Проверка продлится до 6 октября.

     
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