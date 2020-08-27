Брестчанку обвинили в нарушении организации массовых мероприятий из‑за бело‑красно‑белого платья

Брестчанке Наталье Климович выдвинули обвинение по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) из-за бело-красно-белого платья. Об этом пишет «Брестская газета».

Вечером 11 августа в ювелирную мастерскую «Золотой мастер», в которой работают супруги Наталья Климович и Владислав Абрамович, ворвались сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения. Один из них заметил на Климович бело-красно-белое платье и попросил пройти с ним. Абрамовича задержали после того, как он поинтересовался, на каком основании задерживают его жену.

«Возвращаясь из производственных помещений, они заглянули в бухгалтерию и увидели меня. Один из милиционеров откинул халат с меня и увидел, что я в бело-красно-белом платье. Он спросил: "Что это? Ваша рабочая спецодежда? Пройдемте с нами". Муж возмутился и спросил, на каком основании? Ему сказали: "Раз ты такой умный, пойдешь с нами". Нас под руки завели в РОВД Брестского района. Естественно, никто нам не объяснил, за что нас задержали", — рассказывает брестчанка.

По словам Климович, через 15-20 минут после того, как ее с мужем поместили в комнату для задержанных, к ним обратились сотрудники милиции с вопросом о некоем баллоне и о месте, где припаркованы автомобили супругов.

«Скорее всего, милиционеры увидели, как кто-то якобы привез баллон в наш внутренний дворик, поэтому они бегали и искали водителя. Если баллон кто-то и привозил, то это либо блинная, которая тоже находится в нашем здании, либо фирма, которая занимается организацией праздников. У них есть баллон, с помощью которого они надувают гелием шарики», — предполагает Наталья Климович.

В СИЗО сотрудница милиции обратила внимание на платье задержанной.

«Девушка обратила внимание на мое платье и назвала его слишком ярким. Потом добавила: "Это же понятно, почему вас задержали"», — рассказала Климович.

Владислава Абрамовича выпустили на следующий день без суда. Его супругу освободили из СИЗО спустя двое суток после задержания и вручили повестку в суд, который состоится утром 28 августа.

Во вторник 25 августа Климович ознакомилась с материалами своего дела. По ее словам, свидетелем по ее делу выступает милиционер, который утверждает, что 11 августа Климович «выкрикивала критику в адрес действующей власти, громко высказывала свои общественно-политические взгляды, неоднократно предупреждалась сотрудниками милиции о том, что нужно разойтись, не реагировала на замечания и в последствии была задержана».