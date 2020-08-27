Путин: Россия отправит силовиков в Беларусь, если «экстремистские элементы приступят к разбою»

Президент России Владимир Путин в интервью «России-1» сказал, что по просьбе Александра Лукашенко «сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов», которых отправят в Беларусь «при необходимости».

«Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — заверил Путин.

По мнению российского президента, беларуские силовики при разгоне акций вели себя «достаточно сдержанно». Он призвал посмотреть, «что в других странах происходит».

Когда телеведущий Сергей Брилев отметил, что «первые два дня было не по себе многим», Путин сказал: «А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют, при том, что у него в машине трое детей еще сидят? Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то вину беларускому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел».

По его словам, «дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое». «Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам», — заключил Путин.