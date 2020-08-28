Дела задержанных 27 августа журналистов вернули на доработку в РУВД

Административные дела задержанных 27 августа журналистов телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Максима Горченка, оператора «Настоящего времени» Андрея Ярошевича и фрилансера Александра Васюковича отправлены на доработку в РУВД, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

На журналистов были составлены протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В протоколе Александра Васюковича, по его собственным словам, написано, что он кричал «Жыве Беларусь!». Екатерина Андреева рассказала TUT.by, что ей вменяли выкрикивание лозунгов, а в протоколе были ошибки.

«Были претензии в том, что я принимала участие [в несанкционированной акции]. При этом протокол был составлен с огромным количеством нарушений: там было пять опечаток, даже был указан неправильно пол. Поэтому, я думаю, отправили на доработку. Там было написано, что я выкрикивала лозунги "Жыве Беларусь" и "Сыходзь". Ну это смешно, потому что все видели, как я вела прямой эфир и была приобщена к делу видеозапись того, как я веду прямой эфир», — прокомментировала заседание Андреева.

27 августа группу журналистов, которые собирались вести репортаж с мирной акции возле Красного костела задержали силовики — их поместили в микроавтобус и отвезли в Октябрьское РУВД. Там они находились в течение нескольких часов, в итоге четверо журналистов остались на ночь в РУВД, на них завели протоколы по статье 23.34 КоАП. Вышедшие журналисты сообщали, что сотрудники милиции требовали журналистов предоставить камеры и телефоны и удалить фото с силовиками.

«Тех, кто не соглашается показать мобильники, отправляют в актовый зал и не отпускают. А если показываешь телефон, то отпускают сразу», — рассказывал журналист Naviny.by Павел Добровольский.

Пресс-служба МВД утверждала, что журналистов не задержали, а доставили в РУВД для проверки документов.

«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — говорилось в сообщении ведомства.