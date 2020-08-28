Сайты «Нашай Нiвы» и Naviny.by заблокированы в Беларуси

Сайты nn.by и Naviny.by заблокированы в Беларуси, в частности у оператора А1, пишет «Наша Нiва».

Корреспондент «Медиазоны» попробовал зайти на сайты изданий — операторы life:), МТС и ByFly позволяют прогрузить сайт. При попытке открыть сайты через оператора А1 происходит переадресация на страницу, содержащую короткое сообщение.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"», — говорится в сообщении.

Неназванный интернет-провайдер сообщил TUT.by, что сайты были заблокированы вечером в пятницу 28 августа. Доступ ограничен на основании решения Министерства информации РБ.