Правозащитники признали девятерых обвиняемых в массовых беспорядках политзаключенными

Восемь правозащитных организаций Беларуси признали политзаключенными девятерых обвиняемых по статье 293 УК (массовые беспорядки), сообщает правозащитный центр «Вясна».

«Мы оцениваем преследование Александра Францкевича, Акихира Ханада, Александра Шабалина, Юрия Власова, Игната Сидорика, Юрия Савицкого, Артема Квашевского, Татьяны Каневской, Артема Сацука которые были обвинены по ст. 293 УК (массовые беспорядки) как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», — сказано в заявлении.

По информации «Вясны», активисты анархистского движения Александр Францкевич и Акихиро Ханада были задержаны 13 августа по уголовному делу о массовых беспорядках (ч. 1 ст. 293 КК РБ), позже им были предъявлены обвинения. Татьяну Каневскую, Юрия Власова и Александра Шабалина силовики задержали в Гомеле по этой же статье, позже им предъявили обвинение и перевезли из гомельского ИВС в минский СИЗО №1.