В Минске неизвестные разбили автомобиль депутата Марии Василевич
В Минске неизвестные разбили автомобиль депутата Марии Василевич
28 августа 2020, 12:43
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Ночью в Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич, пишет TUT.by.

Во дворе дома №5 по улице Уручской примерно в 3:30 ночи неизвестные выбили стекла в автомобиле, принадлежащем Василевич — читатели TUT.by рассказали о сильном шуме на улице. Очевидцы также сообщают о трех сквозных дырах на левой двери.

Видео: TUT.by

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Журналисты издания попытались связаться с Марией Василевич, но ее мобильный телефон отключен.

Ранее в пригороде Минска неизвестные повредили автомобиль экс-ведущего Беларусь-1 Евгения Перлина.

     
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