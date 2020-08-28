В Минске неизвестные разбили автомобиль депутата Марии Василевич

Ночью в Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич, пишет TUT.by.

Во дворе дома №5 по улице Уручской примерно в 3:30 ночи неизвестные выбили стекла в автомобиле, принадлежащем Василевич — читатели TUT.by рассказали о сильном шуме на улице. Очевидцы также сообщают о трех сквозных дырах на левой двери.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Журналисты издания попытались связаться с Марией Василевич, но ее мобильный телефон отключен.

Ранее в пригороде Минска неизвестные повредили автомобиль экс-ведущего Беларусь-1 Евгения Перлина.