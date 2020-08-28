Владелец Kyky.org и The Village Александр Василевич взят под стражу

Бизнесмен и владелец сайтов Kyky.org и The Village Александр Василевич взят под стражу и будет содержаться в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщил The Village.

27 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыски в офисе агентства Vondel/Hepta, которым владеет Василевич. ДФР также пришел в офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет супруга Александра Василевича Надежда Зеленкова и в дом к директору Kyky.org Саше Романовой. Кроме того, ДФР провел обыск в доме у директора галереи «Ў» Валентины Киселевой. Василевич является совладельцем галереи.

После обыска в доме Василевича, его отвезли на допрос в ДФР. Позже жена бизнесмена сообщила, что он задержан.

30 июля суд Фрунзенского района Минска назначил Василевичу 14 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). В протоколе сказано, что он «активно участвовал в несанкционированном митинге» и кричал: «Свободу Бабарико!».

«Я могу рассказать, как все было. Решил подать ходатайство в пользу Виктора Бабарико, считаю его честным и порядочным человеком. Мы были вместе с Евгенией Сугак, приехали в КГБ в 17:55, там никого не было, зашли в здание, нас встретили два охранника, провели куда-то — и все, нас приняли в автозак. Я находился в здании КГБ полторы-две минуты, а потом нас отвезли во Фрунзенское РУВД. К сожалению, ходатайство не подал», — рассказывал Василевич.