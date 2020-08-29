МИД лишает аккредитации журналистов иностранных СМИ

Журналистов иностранных СМИ в Беларуси лишают аккредитации МИД, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Среди оповещенных о лишении аккредитации: журналистки Би-Би-Си Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич, корреспонденты «Радыё Свабода» Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Уладзь Грыдин и Александра Дынько.

Аккредитации также лишены журналисты Reuters Василий Федосенко и Дмитрий Костин, журналисты AFP Сергей Гапон и Александр Гребенкин, журналисты Associated Press Сергей Гриц и Юрий Карманов, журналист «Настоящего времени» Роман Васюкович и журналист RFi Геннадий Шарипкин.

Ранее БАЖ сообщала о лишении аккредитации МИД журналистов ARD Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина.

Исправлено в 11:58. Ранее в тексте новости указывалось, что журналистку Deutsche Welle Александру Богуславскую лишили аккредитации. Сама Богуславская позже опровергла эту информацию.