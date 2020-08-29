ТАСС: СК возбудил уголовные дела по факту давления на депутатов

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту давления на депутатов, передает ТАСС.

БелТА со ссылкой на эфир «Беларусь-1» цитирует сотрудника Следственного комитета. По его словам, «указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный Совет из-за рубежа».

«Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они не находились», — цитирует БелТА слова силовика.

Ранее стало известно, что 27 августа, по данным «Честных людей», на 30 из 110 избирательных округов часть избирателей уже прошла первый этап — собрала необходимое количество подписей для подачи заявления о проведении собрания, на котором проголосуют за или против отзыва парламентария от их округа.



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