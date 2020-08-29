Главный редактор Kyky.org выехала из Беларуси

Главный редактор Kyky.org Анастасия Рогатко вместе с несколькими членами редакции издания выехала из Беларуси. Об этом она сообщила в своем фейсбуке.

«Я выехала из Беларуси, часть моей редакции — тоже. Я верю, что это временно», — сказано в сообщении.

Ранее бизнесмена и владелеца сайтов Kyky.org и The Village Александра Василевича взяли под стражу. 27 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыски в офисе агентства Vondel/Hepta, которым владеет Василевич. ДФР также пришел в офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет супруга Александра Василевича Надежда Зеленкова и в дом к директору издательства «Минт Медиа» Саше Романовой. Кроме того, ДФР провел обыск в доме у директора галереи «Ў» Валентины Киселевой. Василевич является совладельцем галереи.