Неизвестные ломились к квартиру к члену штаба Виктора Бабарико
Неизвестные ломились к квартиру к члену штаба Виктора Бабарико
29 августа 2020, 10:08
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Неизвестные ломились в двери к члену штаба Виктора Бабарико Дмитрию Корниевичу, сообщает TUT.by со ссылкой на штаб.

Корниевич — коллега задержанного накануне представителя штаба и члена Координационного Совета Виталия Кривко по агентству Terra Group. Изначально сообщалось, что Корниевич задержан. Позже информацию в штабе уточнили.

По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, «якобы поцарапала» движущийся рядом автомобиль. Водители остановились. В это время подъехал микроавтобус, из него вышли неизвестные и увезли Кривко. Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.

Обновлено в 10:30: В штабе уточнили, что Дмитрий Корниевич не задержан.

     
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