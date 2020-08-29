Неизвестные ломились к квартиру к члену штаба Виктора Бабарико

Неизвестные ломились в двери к члену штаба Виктора Бабарико Дмитрию Корниевичу, сообщает TUT.by со ссылкой на штаб.



Корниевич — коллега задержанного накануне представителя штаба и члена Координационного Совета Виталия Кривко по агентству Terra Group. Изначально сообщалось, что Корниевич задержан. Позже информацию в штабе уточнили.



По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, «якобы поцарапала» движущийся рядом автомобиль. Водители остановились. В это время подъехал микроавтобус, из него вышли неизвестные и увезли Кривко. Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.



Обновлено в 10:30: В штабе уточнили, что Дмитрий Корниевич не задержан.