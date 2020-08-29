Политику Николаю Статкевичу на два месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщила его жена Марина Адамович в фейсбуке.

Статкевич был задержан 31 мая по пути на пикет по сбору подписей возле Комаровского рынка. Суд дважды назначал ему по 15 суток административного ареста.

8 июля стало известно, что Статкевич обвиняется по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ранее оппозиционер рассказал своему адвокату, что его подозревают в организации незаконного массового мероприятия по предварительному сговору с Тихановским.

30 июля Следственный комитет сообщил, что против Статкевича возбуждено уголовное дело по статье 293 УК (массовые беспорядки).