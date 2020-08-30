Жительнице Новополоцка выписали протокол за рисунок бело‑красно‑белого флага на асфальте

Милиция составила протокол на жительницу Новополоцка Зою Скворцову за рисунок бело-красно-белого флага на асфальте и написанные мелками лозунги «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным!». Об этом сообщает TUT.by.

Скворцову обвинили в нарушении правил благоустройства и содержания населенных пунктов (часть 2 статьи 21.14 КоАП). Суд состоится в понедельник, 31 августа.

Девушка рассказала, что в пятницу, 28 августа, она гуляла с четырехлетним сыном возле завода «Измеритель». Ребенок решил нарисовать домик на асфальте. Скворцова там же нарисовала флаг и написала лозунги.

По ее словам, начальник охраны завода, заметив рисунки, начал ругаться матом, потребовал смыть их, а потом вызвал милицию.

Скворцову забрали в отдел вместе с сыном, там они провели полтора часа. «По дороге в ГОВД у Яна лились слезы градом, он говорил: "Я боюсь!". Но от милиции на это не было никакой реакцию», — рассказала она.