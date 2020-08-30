СК: за два дня возбуждено более 10 уголовных дел об угрозах чиновникам и депутатам

Следственный комитет за два последних дня возбудил более 10 уголовных дел об угрозах чиновникам, депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего с начала августа, уточняют в ведомстве, возбуждено около 50 таких дел. Потерпевшие, утверждают в СК, получают сообщения, «где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей».

Некоторые угрозы, отмечают в СК, «перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества». В частности, в Минске неизвестные повредили машину депутату Палаты представителей Национального собрания.

Кроме того, добавляют в ведомстве, «жертвами хейтеров» стали другие депутаты Палаты представителей и чиновники из Минска и Гомеля.