В Солигорске задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун
В Солигорске задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун
31 августа 2020, 11:41
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В Солигорске задержан и доставлен в местный РОВД сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун. Об этом пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрос сообщил ТАСС.

«Бокуна задержали в поликлинике, судя по всему, это были сотрудники КГБ. Сейчас с его телефона пришло сообщение, что он находится в РОВД», — сказал пресс-секретарь стачкома.

Представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев подтвердил TUT.by задержание. Бокун задержан по административному делу по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.

     
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