Суд арестовал координатора стачкома БГУ и ее мужа на 15 суток

Суд Ивановского района Брестской области назначил координатору стачкома БГУ Светлане Волчек и ее мужу Михаилу Волчеку 15 суток ареста за «участие в несанкционированном массовом мероприятии» (статья 23.34 КоАП). Об этом пишет TUT.by.

Светлану Волчек и ее мужа Михаила задержали вечером 28 августа в частном доме в деревне Застружье Брестской области. Об этом сообщал TUT.by со ссылкой на БелаПАН. Выходные супруги находились в Ивановском РОВД. Около 16 часов 31 августа их дело передали на рассмотрение в суд.

19 августа у главного корпуса БГУ собралось около 300 студентов и преподавателей университета, которые выстроились в цепь с плакатами, писал TUT.by со ссылкой на БелаПАН. В ходе акции стачком вуза провел сбор подписей под петицией с требованиями на имя ректора. Авторы петиции заявили о нарушении их права на честные и прозрачные выборы и потребовали выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках задержанных мирных граждан, а также немедленного освобождения политзаключенных и всех необоснованно задержанных. В случае невыполнения требований представители университета обещали начать 1 сентября забастовку.