Сотрудники Белтелерадиокомпании подтвердили, что на место бастующих работников приезжали специалисты из российского RT

Две бригады технических специалистов из российского государственного телеканала RT приезжали на работу в Белтелерадиокомпанию после того, как работники БТ объявили забастовку. Об этом двое действующих сотрудников компании рассказали РБК.

По словам сотрудника новостной редакции БТ, первая из бригад приехала 18 августа.

«Они пришли прямо в эфирную студию вместе с руководителем Агентства телевизионных новостей Сергеем Хаментовским. Там был как минимум один айтишник, четыре человека техперсонала и [корреспондент RT Константин] Придыбайло», — рассказал собеседник РБК.

По словам собеседника РБК с одного из российских телеканалов, ИТ-специалисты нужны были, потому что с БТ ушли системные администраторы, те же, кто остался, не могли обеспечить нормальную работу новостного комплекса. Это подтвердил и собеседник РБК с АТН. По его словам, первая бригада с RT уже вернулась в Россию. Ее сменила другая, состоящая в основном из технических работников.

Корреспондент RT Придыбайло утверждал, что его коллеги не работают в Белтелерадиокомпании. «То, что пишут, — что приехал какой-то десант российских журналистов заменить белорусских — нет, конечно. Никто не пришел на рабочее место на БТ. Вот я работаю только на RT. То, что я прихожу на БТ попить чай, кофе, — это по дружбе», — говорил он.

По словам Придыбайло, в Беларусь приехала передвижная телевизионная станция, которая снимает в том числе и для видеоагентства Ruptly. То, в свою очередь, продает снятый материал всему миру, объяснил он.

«Может брать CNN, белорусский канал, кто угодно. Ну, это дела Ruptly. Мы сняли контент, может быть, они договорились, что они отдают его белорусским каналам, но это бизнес. Мы не ездим, не снимаем сюжеты для БТ. Если они их как-то получают, меня это не касается, это договоренности RT, Ruptly, каких-то других структур», — добавил Придыбайло.

Работник АТН подтвердил РБК, что RT отдает им готовые сюжеты.

«Сейчас бригада RT работает на себя, но они отдают готовые сюжеты АТН. Они всегда точно знают, где какие акции происходят, снимают и монтируют сами. На БТ не приезжают», — рассказал РБК один из работников агентства.

«RТ, как некоммерческая организация, годами предоставляет свой контент сотням и тысячам международных СМИ. Не видим причин, почему белорусское телевидение должно быть исключением», — сказали РБК в пресс-службе RT.

На вопросы РБК об отправке технических бригад RT для работы на БТ представитель телеканала не ответил.